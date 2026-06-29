Terminal de buses de Cochabamba trabaja a menos del 50% por la escasez de combustible

La crisis por la falta de combustible golpea al sector del transporte interdepartamental. La Terminal de Buses de Cochabamba registra una reducción en sus operaciones, operando a menos del 50% de su capacidad habitual debido a que la mayoría de las flotas permanecen varadas en filas en los surtidores de la ciudad.

El perjuicio económico y logístico afecta tanto a las empresas como a los pasajeros que buscan trasladarse hacia el eje troncal del país. Según reportan las boleterías, solo la mitad de las empresas logran programar viajes diarios, mientras que el resto debe suspender salidas.

Esperas de hasta tres días para cargar diésel

Las encargadas de venta de pasajes de diversas empresas de transporte describieron un panorama preocupante dentro de la terminal, donde la falta de previsión y el desabastecimiento paralizaron las frecuencias habituales.

"Estamos trabajando menos del 50%. Normalmente los buses están esperando de a dos y hasta a veces tres días en los surtidores para que logren cargar combustible. Bastante se ha reducido el movimiento; de lo que sacamos generalmente, ni la mitad está funcionando", lamentó una de las operadoras.

Rutas troncales semiparalizadas

La escasez obligó a las empresas a recortar de forma drástica sus itinerarios hacia los principales destinos nacionales:

Ruta a La Paz: De un promedio diario de 13 buses por empresa que solían salir distribuidos a lo largo de la jornada, hoy por hoy apenas logran despachar entre 4 y 5 unidades como máximo.

Ruta a Santa Cruz: Las salidas se han vuelto esporádicas. "A Santa Cruz normalmente tenemos una salida diaria, pero hay días que directamente no salimos. La semana pasada no pudimos operar prácticamente ningún día porque las flotas no lograban cargar combustible", explicó otra trabajadora del sector.

La situación genera una enorme incertidumbre en la Terminal de Cochabamba, donde los mostradores lucen vacíos o con horarios restringidos, a la espera de que el flujo de carburantes se normalice para reactivar el transporte terrestre en el país.

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