Diprove desarticula banda y recupera en Quillacollo vehículo robado en Perú

El Comando Departamental de la Policía de Cochabamba, a través de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), asestó un importante golpe a la delincuencia durante el fin de semana. En un informe oficial, las autoridades confirmaron la desarticulación de una banda delictiva local y la exitosa recuperación de un vehículo de alta gama que contaba con un reporte de robo internacional en la república del Perú.

Desde Diprove Cochabamba, Eduardo Moscoso, destacó el arduo trabajo coordinado y el despliegue logístico que permitieron alcanzar estos resultados en beneficio de la seguridad ciudadana.

Caen tres miembros de una banda delincuencial

El primer caso relevante se registró tras la alerta de un grupo de ciudadanos que reaccionaron de forma oportuna ante un hecho delictivo. Según el reporte oficial, las víctimas lograron retener en primera instancia a una mujer que fue sorprendida en flagrancia durante la tentativa de robo de sus objetos personales.

Tras la intervención policial y una rápida búsqueda en la zona, los efectivos de Diprove lograron interceptar a otros dos sujetos que formaban parte del grupo delictivo. Al momento de su captura, los sospechosos se encontraban en posesión de un vehículo Toyota Corolla de color verde, el cual presuntamente utilizaban para cometer sus fechorías. Los tres implicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectivo procesamiento penal.

Rastrillaje internacional: Recuperan auto de alta gama robado en Arequipa

El segundo operativo de gran impacto involucró una triangulación de información internacional. Diprove activó una alerta a nivel nacional tras recibir la notificación desde el Perú sobre el robo de un vehículo motorizado de alta gama con características muy especiales, el cual había sido sustraído en la ciudad de Arequipa.

El jefe policial detalló la cronología del operativo que permitió dar con el costoso vehículo:

Jueves por la madrugada: Tras un minucioso seguimiento a las rutas de tránsito, los investigadores determinaron que el motorizado ingresó a la ciudad de Cochabamba, punto donde temporalmente se perdió su rastro debido a la desconexión del localizador.

Domingo: El sistema de geolocalización (GPS) del vehículo volvió a emitir señal, lo que permitió a las unidades de inteligencia precisar su ubicación exacta en una zona del municipio de Quillacollo.

El operativo: Personal de análisis criminal y miembros del Comando Policial intervinieron la vivienda señalada. En el lugar se logró el arresto de un hombre que cumplía las funciones de cuidador del predio y se procedió al secuestro del vehículo.

"Realizado el trabajo de identificación técnica, se verificó que es el mismo vehículo que había sido robado en el país vecino. Los propietarios tomaron conocimiento inmediato gracias al seguimiento constante y en este momento se encuentran realizando los trámites correspondientes para apersonarse a las dependencias de Diprove", informó el coronel Moscoso.

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