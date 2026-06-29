Policía con lesión ocular, agredido en Mi Teleférico, recibirá tratamiento médico en Argentina

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que el efectivo policial que sufrió una lesión ocular durante los recientes hechos de conflicto fue trasladado a la República Argentina para recibir tratamiento médico especializado.

La autoridad policial señaló que el uniformado que fue golpeado en las instalaciones de Mi teleférico, se encuentra entre los casos de mayor gravedad registrados dentro de la institución, tras los enfrentamientos y hechos de violencia que dejaron más de 25 policías heridos.

“El camarada que tenía un problema en la vista ha viajado a la República Argentina, donde va a recibir un tratamiento médico más especializado”, informó Sokol.

El comandante destacó que la decisión fue asumida con el objetivo de garantizar una mejor atención al servidor policial y precautelar su recuperación.

Asimismo, Sokol expresó su reconocimiento a los efectivos policiales que participaron en las tareas de resguardo del orden público, destacando su esfuerzo, profesionalismo y cumplimiento de funciones en medio de una situación de alta tensión.

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