“Pero cómprate un surtidor”: Denuncian presunto desvío de combustible en Los Troncos

Transportistas, agricultores y productores denunciaron un presunto desvío de combustible en una estación de servicio de la zona de Los Troncos, situación que, según afirman, agrava la escasez de carburantes que afecta a distintos sectores productivos.

Los denunciantes sostienen que el combustible no estaría siendo comercializado de manera regular y aseguran que parte del producto sería desviado hacia recipientes de gran capacidad, mientras los usuarios habituales reciben cantidades limitadas.

"El combustible no se está comercializando de manera normal, como tendría que hacerse. Está desviándose, como se ha visto en los videos. Es evidente que la escasez nos está golpeando a todos los agricultores y transportistas, para que, sumado a eso, estén haciendo ese tipo de desvío de combustible", manifestó uno de los transportistas que realizó la denuncia.

El denunciante señaló que, mientras a los productores y transportistas se les permite cargar un máximo de 500 litros, otras personas presuntamente abastecen cisternas o grandes recipientes con volúmenes mucho mayores.

“El desvío de combustible se hace mediante la carga a sus bambuchas, a sus cisternas, y no sabemos realmente a dónde desvían, pero lo desvían. A nosotros nos dicen que llega poco combustible y nos venden hasta 500 litros, mientras ellos cargan de 1.000 o hasta 2.000 litros”, afirmó.

La preocupación también fue expresada por representantes del sector productivo de Villa Paraíso, quienes aseguran que este tipo de situaciones no sería un hecho aislado.

“Somos el sector productor de aquí, de Villa Paraíso, y estamos muy preocupados. Esto viene sucediendo desde hace tiempo. No solamente es aquí, también pasa en San Ramón, La Cueva, El Puente y El Mirador, donde los dueños de los surtidores se creen dueños del combustible y eligen a quién venderle, cuando se trata de una estación de servicio pública”, señaló un dirigente de los productores.

Video viraliza la denuncia

La denuncia tomó mayor repercusión luego de que un agricultor difundiera un video en redes sociales en el que encara a quien identifica como el presunto propietario de un surtidor de Los Troncos, acusándolo de desviar combustible.

Durante la discusión, registrada en video y ampliamente compartida en plataformas digitales, el hombre señalado responde: “Pero cómprate un surtidor o es que no tienes plata. Esto es un surtidor privado, no hagas fila nunca más acá, es mi surtidor”.

Las imágenes generaron preocupación entre productores, transportistas y pobladores de la zona, quienes solicitaron la intervención de las autoridades competentes para investigar la denuncia y determinar si existieron irregularidades en la distribución del combustible.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones y tampoco se conoce una versión del propietario o de los responsables de la estación de servicio respecto a los hechos denunciados.

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