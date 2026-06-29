Reciben con honores el cuerpo de Runy Callaú tras su fallecimiento en Brasil

A las 4 de la tarde de este jueves, el cuerpo sin vida del ex capitán de Funsar, Runy Callaú, arribó al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, procedente de Brasil. En la terminal aérea, una comitiva de familiares, amigos cercanos, bomberos y diversos grupos de rescate lo recibieron con los máximos honores.

Tras este emotivo y respetuoso recibimiento en el aeropuerto, el féretro fue trasladado de forma inmediata hacia el centro de la ciudad. Los restos del valiente rescatista fueron trasladados al Salón Velatorio Las Misiones, ubicado en el segundo anillo y canal Cotoca, donde la ciudadanía puede acudir a darle el último adiós.

El reconocimiento de sus camaradas de batalla

En este marco de profundo pesar, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana también realizó un sentido homenaje póstumo e hizo sonar las sirenas de las unidades de rescate. Paulo Viruez, secretario de dicha institución, expresó: “Como municipio hemos hecho los honores correspondientes a nuestro gran amigo, un héroe nacional, departamental, en el aspecto de atención a emergencias de alto riesgo que es el capitán Runy Callaú como tal, con quien hemos tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar realizando rescates, atenciones y la evacuación de muchas personas”.

Viruez recordó con nostalgia una de las jornadas más duras que vivieron juntos en las operaciones de auxilio de Santa Cruz.

"Empezamos a operar juntamente con él desde el segundo anillo y llegamos hasta el desemboque cabalmente del canal a las 9 de la mañana y tuvimos que meternos nadando a poder recuperar el cuerpo de este joven; hay un dolor profundo, más como amigo, como colega, como camarada”, concluyó la autoridad local.

Una vida de servicio que deja huella

Santa Cruz se encuentra sumida en el luto tras la partida de Runy Callaú Monasterio, recordado por ser el fundador de la Fundación de Salvamento y Rescate (Funsar) y exdiputado nacional. Su trayectoria civil estuvo marcada por casi cuarenta años de entrega absoluta al voluntariado y a la primera línea de respuesta ante emergencias.

Durante sus últimos años, el respetado capitán libró una dura batalla médica debido a las secuelas de un Accidente Cerebrovascular (ACV) que sufrió en 2021. Con la esperanza de encontrar un tratamiento que mejorara su condición, había viajado junto a su esposa a Brasil, país donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

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