La Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de La Paz asestó un duro golpe a las redes del tráfico de sustancias controladas. Mediante una serie de intervenciones estratégicas desplegadas en la urbe de El Alto y en puntos clave de la red vial interprovincial, las fuerzas del orden lograron ejecutar cinco operativos exitosos con resultados contundentes.

El director departamental de la Felcn La Paz, coronel Miguel Chávez, informó que las operaciones conjuntas dejaron un saldo de siete personas aprehendidas y el secuestro de artefactos de comunicación, logrando una afectación económica total de 74 113 dólares americanos a las organizaciones criminales.

Sustancias controladas e insumos incautados

Durante las requisas y los peritajes técnicos correspondientes, los agentes antidroga lograron interceptar una importante cantidad de droga de alta pureza, dosis menores y precursores químicos esenciales para la purificación de estupefacientes:

Clorhidrato de cocaína: 38 kilogramos con 750 gramos (droga de alta pureza).

Cocaína base: 31 gramos.

Marihuana: 89 gramos.

Bicarbonato de sodio (precursor): 225 kilogramos secuestrados en una de las intervenciones del fin de semana.

"Hemos venido realizando diferentes operativos acá en la ciudad de El Alto y especialmente en las carreteras de nuestra ciudad. Fruto de estos cinco operativos, tenemos la aprehensión de siete personas y el secuestro de cuatro celulares, logrando neutralizar el transporte de estas sustancias", detalló el jefe policial.

Controles intensificados en rutas estratégicas

Los operativos se concentraron en las vías de salida e ingreso a la ciudad de El Alto, identificadas como rutas críticas utilizadas por los transportistas de sustancias controladas para burlar la seguridad fronteriza e interdepartamental.

Los siete implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los cuatro teléfonos móviles incautados, los cuales serán sometidos a peritajes de microaspirado y análisis de llamadas para determinar los nexos y el destino final de los cargamentos.

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