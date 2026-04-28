Golpe al narcotráfico en el Trópico: Incautan media tonelada de droga tras enfrentamiento armado en pista clandestina

El Trópico de Cochabamba fue escenario de un violento enfrentamiento y una serie de operativos estratégicos que resultaron en la incautación de más de 540 kilogramos de sustancias controladas. El golpe más contundente se registró en la Central Nueva Chapare, donde efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) intervinieron una pista clandestina bajo fuego cruzado.

Emboscada en la pista clandestina

El pasado 25 de abril, alrededor de las 14:30, una patrulla de Umopar identificó una pista de aterrizaje utilizada para el tráfico de drogas. Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos a tiros por narcotraficantes que custodiaban una aeronave. Tras el intercambio de disparos, los sospechosos lograron huir internándose en la espesura del monte.

En el lugar, las autoridades lograron el secuestro de:

Aeronave: Una avioneta monomotor con matrícula CP-3686 .

Droga: 15 bolsas de yute que contenían 500 kilos con 400 gramos de clorhidrato de cocaína.

Armamento y logística: Una pistola Glock 9mm, equipos telefónicos, un GPS satelital, dos motocicletas y una camioneta.

Este operativo representa una afectación económica directa al narcotráfico de 1.344.000 dólares.

Semana de operativos: Destrucción de fábricas

El reporte oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) detalla una serie de intervenciones previas que mermaron la capacidad de producción en la región:

23 de abril: Se destruyeron ocho fábricas de elaboración de cocaína en distintos puntos del Trópico, incautando 22.5 kilos de droga en estado húmedo.

24 de abril: En la carretera Cochabamba-Santa Cruz (altura Cruce Colorado), tras una persecución a dos vehículos sospechosos, se aprehendió a Johnny F. H. (32 años). En su motorizado se hallaron 20 paquetes tipo "ladrillo" de cocaína marcados con el sello de un sol, marca que está siendo investigada para determinar la vinculación con carteles internacionales.

Incineración de los cargamentos

Además de los operativos de Umopar, la FELCN reportó la destrucción de otros ocho laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína y el secuestro de 20 kilos adicionales de droga en tareas complementarias.

Toda la sustancia ilícita confiscada, que suma más de media tonelada considerando solo el operativo de la pista clandestina, será incinerada este martes bajo supervisión de las autoridades competentes, cerrando así una de las semanas más activas en la lucha contra el narcotráfico en lo que va del año.

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