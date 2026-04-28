Discoteca funciona ilegalmente a plena luz del día: sin control ni restricciones

A pesar de las intervenciones de la policía, la discoteca en cuestión sigue operando sin restricciones, funcionando desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la noche, con un flujo constante de asistentes, principalmente universitarios. Los vecinos y los comerciantes cercanos a la zona están preocupados por la falta de control y por la inseguridad generada por este tipo de establecimientos, que funcionan a plena luz del día, especialmente los lunes.

Ingresos sin control

Según los testimonios de los asistentes, no se exige identificación al ingreso, lo que facilita el acceso de personas sin ningún tipo de filtro. El lugar, dividido en varios ambientes privados, se caracteriza por la presencia de menores y una atmósfera similar a un night club, donde se realizan fiestas sin control.

A pesar de los operativos previos realizados por la policía, se ha encontrado que se sigue sirviendo bebidas adulteradas y que hay menores de edad presentes, lo que aumenta las preocupaciones sobre los riesgos de estos establecimientos para la juventud.

“La música no para, el consumo de alcohol es continuo, y el control es prácticamente nulo. Esto genera una gran preocupación, tanto en los vecinos como en los mismos universitarios, que piden restricciones en los horarios de funcionamiento de la discoteca, especialmente durante las horas de clases”, comentó uno de los residentes de la zona.

Llamado a la clausura

Los vecinos piden a las autoridades locales que cierren definitivamente el establecimiento, alegando que ya ha sido clausurado en ocasiones previas, pero siempre vuelve a abrir. Los comerciantes también exigen un control más estricto en la zona, ya que la discoteca se ha convertido en un lugar de alta inseguridad y desorden.

“Debería tener permisos y cumplir con las normativas, pero parece que no hay autoridad que lo controle. Este lugar está afectando a toda la comunidad”, señalaron los residentes cercanos.

Solicitud de intervención gubernamental

Ante la falta de acción por parte de las autoridades, los vecinos y comerciantes han solicitado una intervención más efectiva para regular los horarios de funcionamiento de estos establecimientos y garantizar la seguridad de la zona.

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