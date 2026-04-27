Cuidando el bolsillo: ¿conviene comprar al por mayor o menor?

En el segmento “Cuidando el bolsillo”, el economista Oscar Tomianovic brindó recomendaciones prácticas para ayudar a las familias a administrar mejor sus recursos en un contexto económico aún marcado por la inflación.

Uno de los principales consejos es retomar hábitos como la compra al por mayor de productos no perecederos.

Según explicó, esta práctica permite anticiparse a posibles subidas de precios, especialmente en un escenario donde la inflación interanual supera el 15%.

“Conviene comprar hoy lo que no se va a echar a perder y que mañana puede costar más”, indicó.

No obstante, aclaró que no todos los alimentos deben adquirirse en grandes cantidades. Productos como carne, leche o frutas deben comprarse de forma gradual, mientras que otros como arroz, fideos, aceite o enlatados sí representan una oportunidad de ahorro si se compran en volumen.

El economista también puso énfasis en los hábitos de consumo. Señaló que, aunque los precios de alimentos han tenido cierta estabilidad en los últimos meses, el gasto en comida fuera del hogar continúa en aumento. Por ello, recomendó reducir el consumo de delivery y optar por preparar alimentos en casa.

“Llevar un tupper puede ser mucho más rentable que comer afuera todos los días”, afirmó.

Otro dato relevante es que las familias bolivianas destinan entre el 40% y 50% de sus ingresos a la alimentación, lo que deja poco margen para el ahorro. Con salarios promedio cercanos al mínimo nacional, muchas personas llegan con dificultad a fin de mes.

Además, mencionó que ante el incremento de algunos productos, las familias suelen aplicar estrategias de sustitución, optando por alimentos más económicos sin perder valor nutricional, como cambiar carne de res por pollo o cerdo.

Finalmente, Tomianovic reconoció que en el país aún falta fortalecer la educación financiera. La incertidumbre económica y los gastos fijos elevados dificultan la planificación, pero insistió en la importancia de llevar un control de ingresos y gastos para mejorar la estabilidad del hogar.

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