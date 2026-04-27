¿Subió el pollo? Conozca los precios actuales en los mercados de Santa Cruz

Con el inicio de una nueva semana, las familias alistan sus compras en los centros de abastecimiento, atentas a la variación de precios en productos básicos como el pollo, uno de los más consumidos en la canasta familiar.

Actualmente, el kilo de pollo se comercializa en 20 bolivianos, tanto el mairaneño como el industrial. Si bien el precio no ha sufrido variaciones en los últimos 14 días, la cifra representa un incremento significativo en comparación con el mes pasado, cuando el costo oscilaba entre los Bs 15 y Bs 17.

En cuanto al detalle por presas, la pechuga alcanza los Bs 32, la pierna con muslo Bs 22, la patita Bs 18, el hígado Bs 14 y el churiqui Bs 22.

Pese a esta subida, las comerciantes aseguran que el abastecimiento es normal, aunque los días lunes suele registrarse menor cantidad de producto en los mercados.

"El abastecimiento está garantizado, pero la gente está comprando menos o llevando más menudencia para que el dinero les alcance", comentó una vendedora.

Este comportamiento en el precio del pollo impacta directamente en el presupuesto de los hogares, que ajustan sus compras semanales en función de las variaciones de la canasta básica.

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