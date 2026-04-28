No recibió ayuda a tiempo y falleció: Familia de Esther pide ayuda para pagar gastos médicos

Este fin de semana registró un grave accidente de tránsito en la capital cruceña, el cual cobró la vida de una joven de 21 años. Oscar Álvarez, pareja sentimental de la víctima, expresó con profundo dolor: “Pedimos justicia, nos arrebataron de un momento a otro la vida de ella; tenía mucho por vivir”.

Los familiares de Esther indicaron que, tras su muerte, existe una deuda de aproximadamente 9.000 bolivianos que aún no ha sido saldada, por lo que piden ayuda a las personas de buen corazón al número 68766984.

El enamorado de Esther señaló que los involucrados decidieron evadir su responsabilidad ante la ley. “La dejaron ahí, ni la levantaron; el conductor de la moto y el del auto se dieron a la fuga”, denunció Álvarez, subrayando la deshumanización de los responsables.

Incertidumbre en la investigación

A la tragedia personal se suma la angustia económica y la aparente parálisis de las autoridades encargadas del caso. El joven afectado señaló que “los gastos son muy altos y no sabemos qué pasó con el culpable, pregunté y me dijeron que hasta ahora no tienen nada”.

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