“No queremos esperar la muerte”: Pacientes con cáncer denuncian falta de medicinas y especialistas

La situación en el sistema de salud vuelve a encender las alarmas. Pacientes con cáncer denuncian una profunda crisis en el Hospital Oncológico, marcada por la falta de medicamentos, escasez de especialistas y tratamientos cada vez más difíciles de costear.

Consuelo, una paciente de 70 años, relató el drama que enfrenta mientras lucha contra la enfermedad. Explicó que una de sus sesiones de quimioterapia superó los 30 mil bolivianos, monto imposible de cubrir para muchas familias.

“¿De dónde vamos a sacar? La gente pobre no puede pagar eso”, expresó con preocupación.

La mujer señaló que cuando existen medicamentos disponibles, parte del tratamiento puede ser cubierto por el Sistema Único de Salud (SUS), pero la escasez actual deja a muchos pacientes sin opciones. “Estamos esperando la muerte nomás”, lamentó.

Además, denunció restricciones en la entrega de algunos medicamentos monoclonales, que solo beneficiarían a ciertos pacientes según el tipo de cáncer. “Los pacientes necesitan esos medicamentos, necesitan una oportunidad de vida”, reclamó.

A esta situación se suma la falta de especialistas. Consuelo indicó que el cáncer avanzó hasta sus pulmones y, pese a haber sido operada, actualmente no existe un especialista en tórax que pueda realizar su seguimiento médico en el Oncológico.

“Queremos luchar todavía para sobrevivir para nuestra familia”, manifestó, reflejando la desesperación de decenas de pacientes que piden respuestas urgentes a las autoridades de salud.

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