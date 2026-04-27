La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) ha centralizado sus esfuerzos en brindar asesoramiento directo a través de oficinas físicas y líneas telefónicas habilitadas en el eje central. Los ciudadanos interesados en adquirir inmuebles desde los $us. 17.529,89 pueden acudir a estos puntos para recibir una guía personalizada sobre el proceso de selección.

Para garantizar una postulación exitosa, el personal técnico orienta a los usuarios sobre la verificación de requisitos y la organización de la carpeta administrativa. Esta asistencia busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales en Cochabamba y Santa Cruz para quienes cumplen el perfil social requerido.

Puntos de atención y números de contacto

La institución cuenta con sedes administrativas donde se procesan las solicitudes y se brinda información técnica sobre los condominios. Es fundamental que los interesados utilicen estos canales oficiales para evitar intermediarios y recibir datos precisos sobre precios y ubicaciones.

Sede Cochabamba: La oficina se encuentra en la calle Papa Paulo esquina Ismael Vásquez Nº 982. Puedes comunicarte directamente al teléfono 64019347 .

La oficina se encuentra en la calle Papa Paulo esquina Ismael Vásquez Nº 982. Puedes comunicarte directamente al teléfono . Sede Santa Cruz: El punto de atención está en la calle Independencia, entre Mercado y Manuel Ignacio Salvatierra Nº 461. La línea de contacto es el 64019345 .

El punto de atención está en la calle Independencia, entre Mercado y Manuel Ignacio Salvatierra Nº 461. La línea de contacto es el . Referencia regional: En el departamento cruceño, los proyectos se sitúan en el kilómetro 7 de la carretera a Cotoca, en los condominios Alto de Cotoca, Patujú y Papa Francisco.

Requisitos y documentos para la postulación

El primer paso operativo es la conformación de un expediente que demuestre que el solicitante no posee bienes inmuebles en el territorio nacional. Los documentos deben ser presentados en las oficinas mencionadas para que el personal de AEVivienda inicie la evaluación de elegibilidad.

Documentación Personal: Presentar carta de solicitud, fotocopia de cédula de identidad, certificado de nacimiento y certificado de estado civil (Sereci).

Presentar carta de solicitud, fotocopia de cédula de identidad, certificado de nacimiento y certificado de estado civil (Sereci). Situación Habitacional: Se requiere el certificado de no propiedad de Derechos Reales, croquis del domicilio actual y facturas de servicios básicos (luz y agua).

Se requiere el certificado de no propiedad de Derechos Reales, croquis del domicilio actual y facturas de servicios básicos (luz y agua). Respaldo Económico: Incluir documentos que acrediten la actividad laboral y demostrar capacidad de pago ante una entidad financiera aliada al programa.

Detalles de la oferta habitacional disponible

La oferta en Villa Tunari (Cochabamba) consta de departamentos desde los 82,28 m2 con tres dormitorios, sala-comedor, baño y cocina independiente. En Santa Cruz, los condominios ofrecen departamentos con áreas comunes como cancha polifuncional, churrasquera, parque infantil y amplias áreas verdes para el esparcimiento familiar.

Precios sociales: Las unidades en el Trópico parten desde los $us. 17.529,89, mientras que en Cotoca inician en los $us. 20.594,83.

Las unidades en el Trópico parten desde los $us. 17.529,89, mientras que en Cotoca inician en los $us. 20.594,83. Infraestructura: Los proyectos cuentan con todos los servicios básicos instalados y opciones de dos a tres dormitorios según el complejo.

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