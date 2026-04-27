La Agencia Estatal de Vivienda habilita oficinas estratégicas y líneas directas para asesorar a las familias en su proceso de postulación.
27/04/2026 18:51
Escuchar esta nota
La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) ha centralizado sus esfuerzos en brindar asesoramiento directo a través de oficinas físicas y líneas telefónicas habilitadas en el eje central. Los ciudadanos interesados en adquirir inmuebles desde los $us. 17.529,89 pueden acudir a estos puntos para recibir una guía personalizada sobre el proceso de selección.
Para garantizar una postulación exitosa, el personal técnico orienta a los usuarios sobre la verificación de requisitos y la organización de la carpeta administrativa. Esta asistencia busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales en Cochabamba y Santa Cruz para quienes cumplen el perfil social requerido.
Puntos de atención y números de contacto
La institución cuenta con sedes administrativas donde se procesan las solicitudes y se brinda información técnica sobre los condominios. Es fundamental que los interesados utilicen estos canales oficiales para evitar intermediarios y recibir datos precisos sobre precios y ubicaciones.
Requisitos y documentos para la postulación
El primer paso operativo es la conformación de un expediente que demuestre que el solicitante no posee bienes inmuebles en el territorio nacional. Los documentos deben ser presentados en las oficinas mencionadas para que el personal de AEVivienda inicie la evaluación de elegibilidad.
Detalles de la oferta habitacional disponible
La oferta en Villa Tunari (Cochabamba) consta de departamentos desde los 82,28 m2 con tres dormitorios, sala-comedor, baño y cocina independiente. En Santa Cruz, los condominios ofrecen departamentos con áreas comunes como cancha polifuncional, churrasquera, parque infantil y amplias áreas verdes para el esparcimiento familiar.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00