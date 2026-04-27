Cochabamba digitaliza permisos de viaje para menores: así funciona el nuevo sistema paso a paso

El nuevo sistema permitirá a los progenitores solicitar el permiso desde sus celulares o computadoras.
27/04/2026 16:42
Escuchar esta nota
La Alcaldía de Cochabamba puso en marcha un sistema virtual que permite tramitar autorizaciones de viaje para niñas, niños y adolescentes sin filas ni papeleo. El proceso ahora es completamente digital y se puede hacer desde el celular o computadora.
¿Cómo funciona el sistema?
El procedimiento es sencillo y está diseñado para garantizar seguridad y rapidez:
1. Tener ciudadanía digital activa
Antes de comenzar, los padres o tutores deben contar con ciudadanía digital y firma digital habilitada.
2. Ingresar a la plataforma
Se debe acceder al sistema a través del portal oficial:
👉 https://innova.cochabamba.bo/login
3. Llenar el formulario online
Dentro del sistema, se completa la solicitud con datos del menor, del viaje y de los padres. También se deben subir documentos escaneados, como cédulas de identidad.
4. Autorización del otro progenitor
El sistema envía automáticamente una notificación (por ejemplo, vía WhatsApp) al otro padre o madre, quien debe aprobar el permiso.
5. Verificación institucional
La solicitud pasa a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde se revisa la información antes de autorizar el viaje.
6. Recepción del permiso digital
Una vez aprobado, el documento se envía por WhatsApp. Puede usarse en formato digital o imprimirse.
¿Cómo se valida el permiso?
El documento incluye un código QR, que puede ser escaneado en terminales de buses, aeropuertos o por la Policía para verificar su autenticidad en tiempo real.
¿Qué ventajas tiene?
Si tienes dudas, puedes comunicarte al 800-140206 o acudir al stand de la Alcaldía en la Fexco.
Este sistema marca un paso importante hacia la digitalización de servicios en Cochabamba, facilitando trámites y protegiendo a los menores de forma más eficiente.
Mira la programación en Red Uno Play
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00