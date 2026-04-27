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Cochabamba digitaliza permisos de viaje para menores: así funciona el nuevo sistema paso a paso

El nuevo sistema permitirá a los progenitores solicitar el permiso desde sus celulares o computadoras. 

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 16:42

Cochabamba digitaliza permisos de viaje para menores de edad. Foto Alcaldía Cochabamba.
Cochabamba, Bolivia

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La Alcaldía de Cochabamba puso en marcha un sistema virtual que permite tramitar autorizaciones de viaje para niñas, niños y adolescentes sin filas ni papeleo. El proceso ahora es completamente digital y se puede hacer desde el celular o computadora.

¿Cómo funciona el sistema?

El procedimiento es sencillo y está diseñado para garantizar seguridad y rapidez:

1. Tener ciudadanía digital activa
Antes de comenzar, los padres o tutores deben contar con ciudadanía digital y firma digital habilitada.

2. Ingresar a la plataforma
Se debe acceder al sistema a través del portal oficial:
👉 https://innova.cochabamba.bo/login

3. Llenar el formulario online
Dentro del sistema, se completa la solicitud con datos del menor, del viaje y de los padres. También se deben subir documentos escaneados, como cédulas de identidad.

4. Autorización del otro progenitor
El sistema envía automáticamente una notificación (por ejemplo, vía WhatsApp) al otro padre o madre, quien debe aprobar el permiso.

5. Verificación institucional
La solicitud pasa a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde se revisa la información antes de autorizar el viaje.

6. Recepción del permiso digital
Una vez aprobado, el documento se envía por WhatsApp. Puede usarse en formato digital o imprimirse.

¿Cómo se valida el permiso?

El documento incluye un código QR, que puede ser escaneado en terminales de buses, aeropuertos o por la Policía para verificar su autenticidad en tiempo real.

¿Qué ventajas tiene?

  • Evita filas y trámites presenciales
  • Reduce el uso de papel
  • Agiliza los tiempos de aprobación
  • Refuerza la seguridad para prevenir trata de personas o viajes irregulares

Si tienes dudas, puedes comunicarte al 800-140206 o acudir al stand de la Alcaldía en la Fexco.

Este sistema marca un paso importante hacia la digitalización de servicios en Cochabamba, facilitando trámites y protegiendo a los menores de forma más eficiente.

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