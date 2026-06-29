Rodrigo Paz felicita a Keiko Fujimori tras su victoria electoral en Perú

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, felicitó a Keiko Fujimori tras conocerse su victoria en las elecciones presidenciales de Perú.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario boliviano saludó a la presidenta electa y destacó la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas.

“Felicito a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano”, publicó Paz.

Respeto a la voluntad democrática

En su mensaje, el jefe de Estado boliviano expresó su respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y remarcó su compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Paz señaló que Bolivia mantendrá su disposición de trabajar en temas de integración, cooperación y desarrollo entre ambas naciones, en beneficio de sus pueblos.

Desea éxito a Fujimori

El mandatario también deseó éxito a Fujimori en la responsabilidad de conducir el destino del Perú durante la nueva etapa política que se abre en el vecino país.

“Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú”, señaló en su publicación.

El pronunciamiento de Paz se da en medio de un escenario político marcado por una ajustada elección presidencial en Perú, donde Fujimori logró imponerse por un margen reducido, según el conteo oficial.

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