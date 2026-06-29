Bolivia presidirá Urupabol y busca consolidarse como país integrador en la región

El presidente Rodrigo Paz calificó como “muy positiva” la participación de Bolivia en la Cumbre del Mercosur, que se desarrolla en Asunción, Paraguay, y anunció que el país presidirá la primera instancia del grupo Urupabol, integrado por Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El mandatario informó que sostuvo una reunión con su par paraguayo, Santiago Peña, en la que se abordaron temas de integración regional, comercio, inversión, desarrollo económico y el uso estratégico de la hidrovía.

“Ha sido un día muy positivo para Bolivia. Hemos cerrado ya el grupo Urupabol, que es Uruguay, Bolivia y Paraguay, y Bolivia preside esta primera instancia”, afirmó Paz.

Bolivia busca liderazgo regional

Según el presidente, la reactivación de Urupabol representa una oportunidad para que Bolivia vuelva a ocupar un rol de liderazgo en la región, especialmente en temas vinculados a la hidrovía, el comercio y la conexión entre países vecinos.

Paz sostuvo que este mecanismo permitirá trabajar en asuntos empresariales, comerciales y de inversión, con una visión de integración entre países de mediano tamaño en la región.

“Es una buena noticia para Bolivia por el hecho de que vayamos a presidir, cerrando ya esta etapa de un país de bloqueo y tomando liderazgo para un país bioceánico”, señaló.

Próximo encuentro será en Bolivia

El jefe de Estado adelantó que el próximo encuentro entre los presidentes de Uruguay, Bolivia y Paraguay se realizará en territorio boliviano.

De acuerdo con Paz, el objetivo será “poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, mediante una agenda enfocada en desarrollo, integración y apertura comercial.

El mandatario afirmó que el país está cerrando un ciclo de aislamiento y busca recuperar su presencia internacional tras una etapa marcada por conflictos internos y bloqueos.

Leyes para atraer inversiones

El mandatario también se refirió a la necesidad de impulsar un paquete de normas orientadas a generar seguridad jurídica y atraer inversiones.

Entre las propuestas mencionó una ley de inversiones, además de normas vinculadas a minería, hidrocarburos y bonos verdes.

Paz sostuvo que estas leyes serán debatidas y socializadas con diferentes sectores del país, con el objetivo de promover crecimiento económico, empleo y desarrollo productivo.

Bolivia en el Mercosur

La participación de Bolivia en la Cumbre del Mercosur se da en un momento en el que el Gobierno busca reposicionar al país en el escenario internacional.

Paz afirmó que la presencia boliviana en este encuentro regional, junto a la reactivación de Urupabol, representa una señal de confianza hacia el país y una oportunidad para fortalecer la integración económica y política con las naciones vecinas.

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