Aprehenden a dos personas en Los Troncos por desvío de combustible

Un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) derivó en la aprehensión de dos personas en la localidad de Los Troncos, Santa Cruz, acusadas de desvío ilegal de combustible. Las autoridades intervinieron las oficinas del surtidor de la zona y retiraron bajo custodia a los sospechosos tras detectar severas inconsistencias en la comercialización de diésel y gasolina.

Evidencias e investigación en curso

Durante la requisa, los peritos secuestraron documentación clave y los dispositivos de grabación DVR para analizar a detalle los movimientos del establecimiento.

Al respecto, el fiscal del caso informó: “Se ha hecho una acción directa, dada la denuncia, con la intervención de la ANH. Se inició con la acción legal correspondiente. Nos hemos llevado documentación para que sea analizada y cotejada por la ANH. Los rúters de grabación, DVR donde se han llevado a cabo estos hechos y ya se han encontrado indicios de inconsistencia en la comercialización del diésel y la gasolina".

La autoridad judicial complementó su informe señalando los agravantes del caso y la participación de los testigos civiles: "Los delitos se van a tipificar conforme al estado actual. No olvidemos que estamos en un Estado de excepción, que nos da un marco normativo, un abanico más amplio, pero el Código Penal es claro con la comercialización ilegal, porque es muy irregular e ilógico que se cargue una cisterna dentro de una estación que no está diseñada para cargar este tipo de volúmenes. Se procesará como corresponde. Comunarios han dado más información de cómo se ha venido dando esta situación, se les va a tomar la declaración”.

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