Buscan a Irene Gonzales de 84 años; salió de su vivienda y no regresó

Los familiares de Irene Gonzales Vidal, de 84 años, se encuentran angustiados tras su desaparición y piden la colaboración de la población para dar con su paradero.

Según el reporte emitido por la Policía, la adulta mayor fue vista por última vez el 27 de junio de 2026, aproximadamente a las 14:00, cuando salió de su domicilio ubicado en el barrio El Trompillo. Desde entonces, se desconoce su ubicación.

Al momento de desaparecer, la mujer de la tercera edad vestía una blusa floreada, pantalón oscuro y chinelas celestes.

Los familiares piden a toda persona que tenga información sobre Irene Gonzales Vidal que la comunique de inmediato a los teléfonos 76368787, 78084844 o 75368077.

Las autoridades y la familia reiteran el llamado a la ciudadanía para compartir cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Irene y así pueda regresar sana y salva a su hogar.

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