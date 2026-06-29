¡Se agota el tiempo! Descarga el reglamento y verifica si puedes acceder a la beca para estudiar inglés

El inglés no solo es un idioma, sino una herramienta clave que transforma realidades. El Ministerio de Educación de Bolivia, en un esfuerzo conjunto con la Embajada de Estados Unidos, lanzó el programa "Inglés para Todos" (Gestión 2026), una iniciativa destinada a brindar becas completas de formación virtual a jóvenes destacados del país.

El objetivo es claro: derribar barreras idiomáticas para que el talento boliviano acceda a mejores ofertas laborales, intercambios globales y futuras becas internacionales.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida de forma exclusiva a jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos:

Edad: Tener entre 18 y 25 años.

Procedencia: Ser bachiller destacado proveniente de una unidad educativa fiscal (pública) o de convenio.

Descarga el reglamento y verifica si puedes acceder a becas de inglés. Imagen: Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

Detalles del programa

El curso está diseñado para adaptarse a las rutinas de los estudiantes sin interferir con sus actividades diarias:

Modalidad: 100% virtual (en línea).

Duración: 4 meses y medio.

Días y horarios: Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00.

Fecha límite de postulación: Domingo, 7 de julio de 2026

¿Cómo realizar la postulación?

El proceso se realiza de manera digital. Los interesados deben seguir estos pasos antes de la fecha de cierre:

Revisar la normativa: Descarga y lee con atención el Reglamento y la Convocatoria Oficial a través del enlace: bit.ly/E4A_Reglamento. Llenar el formulario: Registra tus datos y aplica formalmente en el portal del Ministerio de Educación: dgesu.minedu.gob.bo/#/admision/inscripcion. Acceso directo: También es posible escanear el código QR presente en la imagen a continuación para ingresar directamente a la plataforma de inscripción.

QR para postularte. Imagen: Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

Las autoridades recuerdan que los cupos y el tiempo son limitados, por lo que instan a los bachilleres a no dejar la postulación para el último momento. ¡Tu talento puede abrirte nuevas puertas!

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