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¿Qué pasará después de los 90 días del estado de excepción? Esto dice el Gobierno

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el Gobierno mantendrá abiertas las mesas de diálogo para atender las demandas que considere legítimas y reiteró que la prioridad es consolidar el retorno a la normalidad y evitar nuevas afectaciones a la economía y a la población.

Charles Muñoz Flores

29/06/2026 12:00

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Gobierno apuesta por el diálogo para evitar el regreso de los bloqueos. FOTOS: APG. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Ante el anuncio de algunos sectores sociales de retomar las movilizaciones una vez concluido el estado de excepción, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el Gobierno evaluará el escenario antes de levantar las medidas extraordinarias y expresó su confianza en que el país no vuelva a atravesar una crisis por bloqueos.

La autoridad señaló que actualmente existe un despliegue de militares y policías en carreteras, terminales, aeropuertos y estaciones de servicio para garantizar la libre circulación y el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

“Esperamos que gradualmente estas medidas vayan disminuyendo, pero dependerá de una evaluación técnica y de que no exista riesgo para el orden público”, indicó.

Respecto a las advertencias de algunos sectores que calificaron la suspensión de las protestas como un “cuarto intermedio”, Justiniano respondió que la ciudadanía ha expresado un rechazo a los bloqueos tras las consecuencias económicas registradas durante más de 50 días.

“Hoy el país ha dicho basta de bloqueos. Espero que hayamos quedado curados todos los bolivianos y que ese cuarto intermedio dure muchos años”, manifestó.

Añadió que el Gobierno mantendrá abiertas las mesas de diálogo para atender demandas que considere legítimas y reiteró que la prioridad es consolidar el retorno a la normalidad y evitar nuevas afectaciones a la economía y a la población.

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