Ciudadana argentina pierde ambas piernas en accidente y busca desesperadamente a su familia en Rosario

Una trágica situación envuelve a María Gladys Guillén Sánchez, una ciudadana de 41 años procedente de Argentina, que se encuentra en un estado de total vulnerabilidad dentro del Hospital San Juan de Dios, en la capital cruceña. Tras sufrir graves lesiones, tuvieron que amputarle ambas extremidades inferiores.

El reporte médico de Traumatología detalla que la mujer, ubicada en la cama 24, presenta una amputación traumática suprapatelar derecha con el muñón infectado por la bacteria Pseudomonas aeruginosa, además de una amputación infrapatelar izquierda.

Ante la gravedad de su diagnóstico y la falta de recursos, María Gladys expresó: “No tengo ayuda ni apoyo, es un poco complicado no tener familia aquí ni personas que me colaboren, por eso pido a quienes tengan un corazón generoso; todo lo que siembre de ayuda, Dios les va a recompensar”.

El clamor por un reencuentro

La paciente, originaria de la ciudad de Rosario, apela a la solidaridad internacional para costear los fármacos necesarios que frenen la infección que amenaza su salud. En medio de su desesperación por encontrar un refugio emocional, extendió un último llamado: “Pediría si me pueden colaborar con medicamentos por favor. Si me pudieran ayudar a encontrar a mi mamá, se llama María Sánchez de Guillén, no sé dónde está, pero necesito el apoyo de mi madre y mis hermanos que tampoco sé dónde están”.

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