Bolivia envía seis toneladas de ayuda humanitaria y un equipo de rescate a Venezuela

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que el Gobierno de Bolivia puso en marcha un operativo de ayuda humanitaria destinado a Venezuela, en respuesta a los recientes acontecimientos que afectaron a ese país.

La autoridad explicó que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, se coordinó un trabajo conjunto entre diferentes instituciones del Estado para organizar el envío de asistencia.

En este operativo participan la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, el Comando en Jefe y Defensa Civil, además de mantener una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para identificar las principales necesidades.

Troche indicó que la ayuda será transportada a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, que partirá desde La Paz con escala en Santa Cruz antes de dirigirse a Venezuela.

El cargamento supera las seis toneladas de ayuda humanitaria, compuesta por donaciones realizadas tanto por ciudadanos venezolanos residentes en Bolivia como por la población boliviana.

"Hemos coordinado con Venezuela, con su embajada, y hemos visto qué es lo que más necesitan en este momento", señaló el viceministro, al destacar que la asistencia fue preparada de acuerdo con los requerimientos formulados por ese país.

Asimismo, informó que Bolivia enviará un equipo especializado de 20 efectivos militares, expertos en labores de búsqueda y rescate, quienes apoyarán las tareas para localizar y asistir a las personas damnificadas por la emergencia.

La autoridad resaltó que Bolivia mantiene su política de cooperación internacional en materia de asistencia humanitaria, brindando apoyo no solo dentro del territorio nacional, sino también a los países que atraviesan situaciones de emergencia y requieren ayuda solidaria.

Mira la programación en Red Uno Play