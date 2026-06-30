Vicepresidente Lara convoca a reunión de emergencia al Órgano Judicial

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño, convocó a una reunión de emergencia interinstitucional por la justicia, en atención a la situación expuesta públicamente por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez.

La convocatoria tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo institucional para analizar proyectos normativos orientados al fortalecimiento, modernización, independencia financiera y continuidad del servicio de justicia en el país.

Reunión será el jueves 2 de julio

El encuentro fue fijado para el jueves 2 de julio de 2026, a horas 08:00, en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, en la ciudad de La Paz.

Según el documento, la reunión busca preservar la institucionalidad democrática, garantizar el diálogo respetuoso entre órganos del Estado y evitar la afectación del servicio de justicia a la población boliviana.

Autoridades convocadas

La convocatoria está dirigida al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, al presidente del Tribunal Agroambiental y al presidente del Consejo de la Magistratura.

También fueron convocados el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y los presidentes de bancadas de todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Temas a tratar

Entre los puntos centrales de la reunión figura el proyecto de ley de financiamiento para la modernización tecnológica del sistema de justicia.

También se tratará el proyecto de modificación de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, orientado a garantizar la independencia financiera y presupuestaria de este órgano del Estado.

Otro punto previsto es el proyecto de ley especial de convocatoria para las elecciones de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, según corresponda.

Además, se analizarán otros proyectos normativos y medidas institucionales vinculadas al fortalecimiento, continuidad, modernización y acceso efectivo a la justicia.

Llamado a soluciones institucionales

En el documento, la Vicepresidencia señala que la administración de justicia constituye una función esencial del Estado y un servicio público fundamental para la vigencia de los derechos, la seguridad jurídica, la paz social y el Estado Constitucional de Derecho.

La convocatoria también remarca que la justicia no puede ser “rehén de la indiferencia institucional ni de la confrontación política”.

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