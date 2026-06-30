“Tenía la bondad en su corazón”: Familia y rescatistas despiden al capitán Runy Callaú con máximos honores

"Su mirada de amor, él miraba con amor a todas las personas, él me miraba con tanto amor", expresó con profunda emoción la esposa del capitán Runy Callaú tras la llegada de sus restos a Santa Cruz. Su compañera de vida, quien viajó a Brasil y se vio visiblemente afectada por el dolor, destacó la resiliencia del rescatista al recordar que él siempre sonreía ante la adversidad y repetía que "mañana es otro día y todo obra para bien".

A este conmovedor testimonio se sumó el orgullo de la hija de Runy Callaú, quien con total firmeza y admiración sentenció: “Mi papá fue el hombre más fuerte del mundo”.

Ambas mujeres encabezaron la comitiva que recibió el féretro en el aeropuerto internacional Viru Viru, donde el valiente fundador del grupo Funsar fue cobijado por el agradecimiento de su entorno más íntimo.

El dolor de una gran familia de rescate

La pérdida del célebre rescatista voluntario, quien falleció en Brasil debido a las secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) sufrido en 2021, provocó un vacío inmenso entre sus camaradas. "Es lamentable la pérdida de una persona que ha dado su vida por muchas personas; estamos rindiéndole un merecido homenaje para que su familia sienta cuánto lo apreciábamos", manifestó un miembro de la Junta Departamental de Bomberos Voluntarios.

Los compañeros que compartieron el terreno con él recordaron su faceta como instructor y la guía constante que representó para la región.

"Era un gran amigo, camarada, un héroe se puede decir con quien estuvimos en muchas misiones salvando vidas, alguien que lideraba de gran manera e impulsaba a los jóvenes y a las nuevas generaciones", relató otro miembro de Funsar.

El compromiso de mantener viva su estrategia

"Estamos dolidos todos, toda la familia Funsar está de luto, pero siempre con la frente en alto, como nos enseñó nuestro capitán", afirmó con determinación un miembro de la unidad de rescate. Los brigadistas asumieron el firme compromiso de dar continuidad a cada una de las misiones y estrategias de salvataje que aprendieron directamente de su mentor.

Asimismo, mencionó que el gran propósito de Callaú en vida era descentralizar las emergencias, logrando fundar exitosamente unidades provinciales en Concepción, San Ignacio, Guarayo y Puerto Suárez.

Tras el masivo e institucional recibimiento en la terminal aérea, el féretro fue trasladado al salón velatorio Las Misiones, en el segundo anillo de la ciudad, donde la población acude a despedir a quien dejó un legado histórico de más de 11 mil operativos de auxilio.

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