Suspenden venta de diésel en estaciones de La Paz por presunta mezcla con agua

Mientras el abastecimiento de gasolina comienza a regularizarse de forma paulatina, las filas por diésel continúan creciendo en distintas regiones del país. En La Paz, dos estaciones de servicio suspendieron momentáneamente la venta del carburante tras denuncias sobre una presunta mezcla de agua con diésel.

Uno de los casos se registró en una estación de servicio ubicada en la avenida Montes, en el centro paceño, donde se reportó que al interior de una cisterna se habría encontrado combustible aparentemente mezclado con agua.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para realizar la toma de muestras correspondientes y verificar la calidad del producto.

Suspenden venta en la avenida Montes

En la estación del centro de La Paz se suspendió momentáneamente la venta tanto de gasolina como de diésel, debido a que la cisterna observada transportaba ambos combustibles.

Funcionarios de la ANH llegaron hasta el lugar para iniciar las pruebas técnicas y corroborar si existía alguna alteración en el carburante.

La suspensión generó preocupación entre los conductores que se encontraban en fila, quienes fueron alertados para tomar sus previsiones mientras se realizan los controles.

Otro caso en Miraflores

Una situación similar fue reportada en una estación de servicio ubicada en Miraflores, a la altura de la plaza Triangular.

En este punto, también se denunció una presunta irregularidad en el contenido del diésel. Según el reporte, al momento de la descarga de una cisterna se habrían advertido cambios en el olor y color del carburante.

El combustible fue separado en baldes y recipientes para su revisión, mientras personal de la ANH llegó al lugar para tomar muestras y determinar si existía presencia de agua u otra alteración.

Venta de gasolina continuó con normalidad

A diferencia de la estación ubicada en la avenida Montes, en Miraflores la venta de gasolina continuó con normalidad. Sin embargo, la comercialización de diésel fue suspendida de forma preventiva.

Conductores que esperaban desde el mediodía consultaron si llegaría otra cisterna o si se retomaría la venta del carburante, pero hasta ese momento no se tenía una respuesta definitiva.

ANH verificará la calidad del combustible

La Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá emitir los resultados de los análisis realizados a las muestras tomadas en ambas estaciones de servicio.

Estos controles se producen en medio de denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la calidad del diésel y cuando el país todavía enfrenta dificultades para normalizar por completo el abastecimiento de combustibles.

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