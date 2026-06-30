Gobernación decreta tres días de duelo y banderas a media asta en honor a Runy Callaú

La Gobernación de Santa Cruz formalizó un profundo reconocimiento a la memoria de uno de sus ciudadanos más ilustres mediante la promulgación del Decreto Departamental Nº 538. A través de este documento oficial, se declara Duelo Departamental por tres días hábiles continuos en memoria del destacado e incansable rescatista voluntario, el Capitán Runy Elvio Callaú Monasterio.

La máxima autoridad ejecutiva ordenó que este homenaje se manifieste de forma visible e institucional en todas las dependencias gubernamentales del departamento.

De esta manera, el decreto establece textualmente que "se ordena el izamiento de la Bandera Cruceña con un crespón negro en todas las oficinas públicas, dependientes del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz", una medida que se ejecutará sin la suspensión de las actividades laborales ordinarias.

Una trayectoria marcada por el heroísmo

El documento detalla que el Capitán Runy Callaú, nacido en Santa Cruz de la Sierra en 1968, consolidó una impecable e histórica trayectoria en el ámbito del salvamento civil que se extendió por casi cuatro décadas en el territorio nacional. Su camino en el voluntariado comenzó en 1987 dentro del Grupo Pantera, para posteriormente convertirse en el cofundador del SARFAC Santa Cruz en 1993 y, de manera ulterior, fundar la prestigiosa Fundación de Salvamento y Rescate (Fundar).

A lo largo de su carrera operativa, el Capitán Callaú lideró en primera línea miles de misiones de alta complejidad técnica frente a desastres naturales y situaciones de extremo peligro. Bajo su dirección experta, los equipos de emergencia participaron activamente en la mitigación de incendios forestales, inundaciones generalizadas, accidentes de magnitud y complejas búsquedas de personas desaparecidas en toda la geografía boliviana.

Legado eterno para las futuras generaciones

Incluso los severos problemas de salud que enfrentó en los últimos años de su vida no lograron frenar su inquebrantable compromiso con la formación técnica de nuevos cuadros civiles de emergencia. Los considerandos de la normativa recuerdan que, "aún después de sufrir un accidente cerebrovascular en 2021, continuó impulsando la capacitación de voluntarios y promoviendo la cultura de la prevención y la respuesta ante emergencias".

Además, el documento menciona que el sensible fallecimiento del rescatista, ocurrido el pasado jueves 25 de junio de 2026, deja un vacío profundo pero también un testimonio de vida que las autoridades locales buscan preservar para el futuro.

Al respecto, el decreto concluye de forma categórica que se despide a "un hombre que hizo del servicio su propósito de vida y cuyo legado permanecerá como inspiración para las presentes y futuras generaciones".

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