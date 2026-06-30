Falta de diésel obliga a conductores a esperar varios días en surtidores

La escasez de diésel continúa afectando a Santa Cruz, donde decenas de transportistas permanecen en extensas filas en los surtidores con la esperanza de abastecerse de combustible.

La situación ha generado preocupación en el sector, cuyos conductores aseguran que algunos deben esperar hasta tres días para cargar diésel.

"Estamos tres días ya en fila. En todo lado es lo mismo, hay filas largas en todos los surtidores", manifestó uno de los transportistas, mientras otro señaló que la situación se ha vuelto insostenible. "Vivimos en los surtidores. No tenemos servicios básicos, no podemos ducharnos ni comer", expresó.

La crisis también mantiene alejados de sus hogares a numerosos conductores del transporte pesado. Algunos aseguraron que, debido a los bloqueos y la falta de combustible, llevan varios meses sin retornar a sus casas.

"Salimos en abril de La Paz y hasta ahora no podemos volver. Solo nos comunicamos por teléfono con nuestras familias", relató uno de los choferes afectados.

Los transportistas esperan que en las próximas horas el abastecimiento pueda regularizarse y permita reducir las largas filas que, desde hace varias semanas, afectan el normal desarrollo de sus actividades.

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