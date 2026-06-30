Mundial 2026: ¿Qué equipos clasificaron y cuáles fueron eliminados de los 16avos?

Los primeros cuatro boletos a los octavos de final ya tienen dueño. La ronda de dieciseisavos continúa con enfrentamientos que prometen nuevas sorpresas.
30/06/2026 8:10
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La fase de eliminación directa del Mundial 2026 inició el domingo 28 de junio con la ronda de 16avos de final. Después de una primera etapa llena de sorpresas, tenemos a los 32 equipos que siguen con vida en su sueño por conseguir la Copa del Mundo.
Los 16avos de final arrancaron con el partido entre Canadá y Sudáfrica, primer lugar del Grupo B y tercer lugar del Grupo A, respectivamente.
Clasificados
En un partido con muy pocas emociones, el conjunto de la Hoja de Maple se impuso por la mínima diferencia, al minuto 90+2, con un gol de Stephen Eustaquio.
De esta manera, Canadá, uno de los tres anfitriones de la justa mundialista, aseguró su lugar en los octavos de final, mientras que los Bafana Bafana se convirtieron en la primera escuadra en ser eliminada en la ronda de los 32.
En el primer partido del lunes, Brasil sufrió ante Japón que comenzó ganando para preocupación de Ancelotti. Sin embargo, en el segundo tiempo los sudamericanos pasaron por encima a su rival y merecieron ganar largamente.
El gol decisivo llegó a los 95, de la mano de Martinelli, pero debieron haberlo ganado mucho antes.
Sin dudas, la sorpresa del Mundial llegó en el tercer partido cuando Paraguay eliminó a Alemania desde la tanda de los penales. El arquero Gill fue la gran figura, deteniendo dos de ellos.
En el último partido del lunes 29 de junio, Marruecos se impuso a Países Bajos en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el tiempo extra, y avanzó a octavos de final.
Próximos encuentros
En esta etapa del certamen también tendremos enfrentamientos impredecibles y de gran categoría como el Costa de Marfil vs Noruega, el Francia vs Suecia, el México vs Ecuador y Portugal vs Croacia.
Los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026
Canadá
Brasil
Alemania
Marruecos
Los equipos eliminados en 16avos de final del Mundial 2026
Sudáfrica
Japón
Alemania
Países Bajos
Las fechas de los partidos de 16avos de final del Mundial 2026.
Martes 30 de junio: Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador
Miércoles 1 de julio: Inglaterra vs República Democrática del Congo, Bélgica vs Senegal y Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
Jueves 2 de julio: España vs Austria, Portugal vs Croacia y Suiza vs Argelia
Viernes 3 de julio: Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana
Fuente: SI.COM
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