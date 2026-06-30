Mundial 2026: ¿Qué equipos clasificaron y cuáles fueron eliminados de los 16avos?

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 inició el domingo 28 de junio con la ronda de 16avos de final. Después de una primera etapa llena de sorpresas, tenemos a los 32 equipos que siguen con vida en su sueño por conseguir la Copa del Mundo.

Los 16avos de final arrancaron con el partido entre Canadá y Sudáfrica, primer lugar del Grupo B y tercer lugar del Grupo A, respectivamente.

Clasificados

En un partido con muy pocas emociones, el conjunto de la Hoja de Maple se impuso por la mínima diferencia, al minuto 90+2, con un gol de Stephen Eustaquio.

De esta manera, Canadá, uno de los tres anfitriones de la justa mundialista, aseguró su lugar en los octavos de final, mientras que los Bafana Bafana se convirtieron en la primera escuadra en ser eliminada en la ronda de los 32.

En el primer partido del lunes, Brasil sufrió ante Japón que comenzó ganando para preocupación de Ancelotti. Sin embargo, en el segundo tiempo los sudamericanos pasaron por encima a su rival y merecieron ganar largamente.

El gol decisivo llegó a los 95, de la mano de Martinelli, pero debieron haberlo ganado mucho antes.

Sin dudas, la sorpresa del Mundial llegó en el tercer partido cuando Paraguay eliminó a Alemania desde la tanda de los penales. El arquero Gill fue la gran figura, deteniendo dos de ellos.

En el último partido del lunes 29 de junio, Marruecos se impuso a Países Bajos en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el tiempo extra, y avanzó a octavos de final.

Próximos encuentros

En esta etapa del certamen también tendremos enfrentamientos impredecibles y de gran categoría como el Costa de Marfil vs Noruega, el Francia vs Suecia, el México vs Ecuador y Portugal vs Croacia.

Los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Alemania

Marruecos

Los equipos eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Las fechas de los partidos de 16avos de final del Mundial 2026.

Martes 30 de junio: Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio: Inglaterra vs República Democrática del Congo, Bélgica vs Senegal y Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio: España vs Austria, Portugal vs Croacia y Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio: Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana

Fuente: SI.COM

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