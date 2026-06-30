¿Qué pasará con tus deudas y contratos? Analista aclara el impacto del tipo de cambio flexible en la economía diaria

A partir de este lunes 29 de junio, Bolivia aplica de forma oficial un régimen de tipo de cambio flexible en reemplazo del esquema fijo que estuvo vigente en el país desde el año 2011. Esta medida fue dispuesta formalmente por el Gobierno nacional mediante la Resolución Ministerial N° 245 y comenzó a operar con una cotización oficial de base establecida en Bs 9,73, para el lunes, por cada dólar.

La nueva norma establece que este esquema cambiario será ejecutado directamente por el Banco Central de Bolivia en el marco de sus atribuciones legales y competencias institucionales. De esta manera, el ajuste inmediato responde a una política que tomará como eje central el comportamiento diario de la oferta y la demanda de divisas dentro del sistema financiero local.

El análisis del nuevo escenario cambiario

El analista económico Juan Fernando Subirana explicó que "esta es una promesa que venían expresando desde enero de este año" y que la decisión gubernamental "ayuda a sincerar la economía". Asimismo, el experto destacó que bajo este escenario "se va a unificar el mercado oficial y el paralelo" a través de una variación diaria.

Foto: Ma. del Carmen Navarro | Red Uno.

Subirana transmitió calma a la opinión pública al asegurar que la medida "no tiene una afectación muy fuerte, es pequeña" debido a que "lo que vemos es un tipo de cambio que ya existía, que era el paralelo".

Bajo esa línea técnica, el especialista argumentó que "será mínimo el impacto en inflación" y aclaró que "sí habrá un ajuste en los precios, porque afectará el esquema impositivo".

El impacto real en los contratos y la vida cotidiana

“La población deberá quedarse tranquila”, recomendó Subirana al desglosar que los créditos de vivienda social mantendrán su tasa y cuota fija sin sufrir ningún tipo de incremento puesto que se suscribieron en bolivianos. Por otro lado, aclaró que "quienes tenían una deuda adquirida en moneda americana, automáticamente su deuda subió en 40% del viernes a hoy", detallando que los contratos vigentes cambiarán a tipo de cambio oficial flexible.

En el caso de los contratos de anticrético suscritos en dólares, el propietario tendría que aumentar, actualmente, el 40% del equivalente en bolivianos para mantener el equilibrio del acuerdo original. Finalmente, recordó que las personas que reciben remesas contarán con más dinero en moneda nacional y que "lo más probable es que el dólar encuentre un equilibrio entre 9,50 y 10" según la negociación de la banca y los exportadores.

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