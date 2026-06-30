“Toda reforma judicial se hace con un buen presupuesto”: Órgano Judicial pide diálogo sincero con el Gobierno

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Eduardo Ortega, respondió a las declaraciones del vocero presidencial José Luis Gálvez, quien señaló que el eje del diálogo con el Órgano Judicial no debería ser lo presupuestario, sino la reforma de la justicia.

Ortega cuestionó esa posición y afirmó que no se puede hablar de una transformación real del sistema judicial sin una base económica que permita implementar cambios estructurales.

“Toda reforma judicial tiene como base un buen presupuesto para empezar de ahí a encarar reformas judiciales”, sostuvo el magistrado.

Cuestiona postura del Gobierno

El magistrado señaló que hablar de reforma judicial sin presupuesto convierte el debate en un discurso vacío y acusó al poder político de usar el concepto de reforma como un “cliché”.

Según Ortega, las reformas profundas que Bolivia encaró en la década de los 90, como la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y la implementación del Código Procesal Penal, se realizaron con inversión económica y no solo con voluntad política.

“Hablar de reforma sin presupuesto resulta un cliché”, manifestó.

Piden diálogo sincero

Pese a las diferencias con el Gobierno, Ortega aseguró que el Órgano Judicial está dispuesto a dialogar con todos los actores políticos e institucionales.

Sin embargo, remarcó que ese diálogo debe ser serio, abierto y orientado a resultados concretos, y no quedarse únicamente en palabras.

“Nos queda abrir una ventana de diálogo, pero que este diálogo sea sincero para tomar acciones”, indicó.

Crisis estructural de la justicia

El magistrado sostuvo que el Órgano Judicial arrastra problemas estructurales desde hace décadas y afirmó que, el sistema judicial viene dialogando sin obtener una respuesta de fondo a sus necesidades.

Ortega señaló que el Órgano Judicial no cuenta con una ley de presupuesto como sí ocurre con otros niveles e instituciones del Estado, lo que, a su criterio, limita su independencia y capacidad de respuesta.

Además, afirmó que la falta de recursos impide implementar reformas y modernizar el servicio de justicia.

Paquete de leyes sigue sin tratamiento

El magistrado recordó que el Órgano Judicial presentó a la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley como resultado de la Cumbre Judicial realizada en Sucre.

Indicó que esas propuestas buscan responder a problemas estructurales del sistema, pero hasta el momento no fueron tratadas, analizadas ni aprobadas.

Según Ortega, la demora en el tratamiento de estas normas agrava la crisis y genera frustración dentro del sistema judicial.

Convocatoria de Vicepresidencia

Consultado sobre la convocatoria realizada por el vicepresidente Edmand Lara a una reunión interinstitucional por la justicia, Ortega afirmó que toda convocatoria orientada a tratar leyes estructurales será bienvenida.

Señaló que el Órgano Judicial está abierto a conversar con el vicepresidente, los presidentes de las cámaras legislativas, el ministro de Economía, el vocero presidencial e incluso con el presidente del Estado.

No obstante, consideró que lo correcto habría sido atender estos temas antes de llegar a un escenario de tensión.

Falta de condiciones tecnológicas

Ortega también advirtió que los jueces enfrentan serias limitaciones materiales para cumplir su trabajo, desde computadoras antiguas hasta falta de insumos básicos como tóner para imprimir resoluciones.

Afirmó que algunos equipos no soportan audiencias virtuales y que la falta de condiciones tecnológicas afecta directamente el servicio que recibe la población.

“Los jueces ya tienen vergüenza ante el usuario del servicio de administración de justicia”, señaló.

Nota será enviada al Ejecutivo

El magistrado indicó que el Órgano Judicial enviará las notas correspondientes al Ejecutivo para solicitar audiencias públicas y abrir espacios de diálogo formal.

Explicó que el objetivo es exponer nuevamente el contenido de los proyectos de ley, explicar su alcance y buscar que sean discutidos y aprobados.

Ortega insistió en que el Órgano Judicial actuó hasta ahora dentro de la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho, pero advirtió que la situación llegó a un punto límite.

“El órgano judicial lo que quiere es construir democracia en base a sus instituciones”, concluyó.

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