Productores relatan cómo descubrieron el desvío de combustible en Los Troncos

Dos personas, entre ellas el administrador del surtidor Flores, ubicado en el municipio de Los Troncos, fueron aprehendidos la noche de este lunes en el marco de una investigación por el presunto desvío de combustible, tras una denuncia presentada por productores agrícolas de la zona.

De acuerdo con los denunciantes, técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), junto a personal de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizaron una inspección en la estación de servicio, donde detectaron presuntas irregularidades en la distribución de combustible.

"Llegaron técnicos de la ANH, Fiscalía y Felcc y, mediante estudios técnicos, vieron irregularidades en la distribución de combustible. Es por eso que se hace un procedimiento y determinan llevarse al administrador y a uno más", señaló el agricultor Pedro Yujra.

Los productores aseguran que desde hace tiempo enfrentaban dificultades para abastecerse de combustible en ese surtidor.

"Siempre veníamos queriendo comprar combustible y no hallábamos. Un día vimos de manera flagrante cómo la cisterna ingresó a cargar, luego llegó un vehículo del dueño, cargó lo que quiso y posteriormente dijeron que se había acabado el combustible. Ahí vimos la irregularidad y decidimos denunciar", afirmó Yujra.

Por su parte, el agricultor Jorge Guzmán indicó que, durante la intervención, las autoridades habrían encontrado una diferencia superior a 7.000 litros de combustible entre los registros y las existencias del surtidor.

"Vino la Fiscalía, intervino el surtidor y hay una diferencia de más de 7 mil litros. Esto ya viene de mucho tiempo, desde que empezó el tema de la falta de combustible y no solo ese surtidor; hay muchos otros que hacen lo mismo", sostuvo.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades de los implicados, en un contexto marcado por el desabastecimiento que afecta a distintas regiones del país.

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