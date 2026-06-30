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Noche de eliminación en La Gran Batalla Superstars: Guadalupe y Sebastián van por todo

Guadalupe Núñez junto a la academia New Dance y Sebastián Moreno con la academia YDC se enfrentarán este lunes en la primera gala de eliminación, donde deberán defender su lugar en la competencia.

Red Uno de Bolivia

29/06/2026 20:23

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Noche de eliminación en La Gran Batalla Superstars
Bolivia

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Después de una semana cargada de emoción, expectativa y grandes presentaciones, este lunes llega la primera gala de eliminación de La Gran Batalla Superstars.

La noche promete tensión, talento y mucha adrenalina, ya que dos equipos deberán defender su permanencia en la competencia frente al jurado y al público.

En esta gala de eliminación se enfrentarán Sebastián Moreno junto a la academia YDC y Guadalupe Núñez junto a la academia New Dance.

Ambos equipos buscarán mejorar sus presentaciones bajo la temática de género invertido, una consigna que pondrá a prueba su versatilidad, creatividad y capacidad de adaptación sobre el escenario.

¿Por qué llegaron a eliminación?

Guadalupe Núñez y New Dance llegan a esta instancia tras haber obtenido el menor puntaje de la semana.

Por su parte, Sebastián Moreno y la academia YDC, pese a haberse constituido como uno de los mejores equipos de la semana, también deberán enfrentar la eliminación por decisión del equipo de Marianella Molina, que ganó un beneficio especial para nominar a uno de sus compañeros.

Ahora, ambos equipos deberán dejarlo todo en la pista para demostrar quién merece continuar en competencia.

La gala definirá al mejor de la noche y marcará un momento clave dentro de La Gran Batalla Superstars.

No te pierdas esta noche de emoción, talento y suspenso, desde las 20:30 por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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