¿Faltó Maluma? Nicol Salce abrió la noche con ritmo, pero los jueces no quedaron del todo convencidos

La última noche de la temática de género invertido arrancó con fuerza en La Gran Batalla Superstars.

El primer equipo en presentarse fue el de Nicol Salce y la Academia One Beat, quienes asumieron el reto de interpretar al artista colombiano Maluma con el tema “Corazón”.

La puesta en escena estuvo cargada de ritmo, energía y sensualidad, logrando encender el escenario desde los primeros segundos. Sin embargo, aunque el jurado valoró el trabajo realizado, también dejó varias recomendaciones para mejorar la caracterización, la limpieza técnica y la interpretación del personaje.

El jurado destacó el esfuerzo de Nicol

Tito Larenti aseguró que el trabajo fue bastante bueno, aunque señaló que no logró encontrar del todo a Maluma en la interpretación.

“Tu trabajo creo que ha sido bastante bueno, pero no lo encontré a Maluma; sí encontré a un varón. Siento que trabajaste el lip sync y siento que quieres quedarte, y eso es lo que busca la competencia”, comentó.

Además, pidió al equipo asumir mejor los papeles dentro de la puesta en escena, aunque reconoció que le gustó el trabajo presentado.

Por su parte, Elka Meyer destacó la musicalidad de la presentación, pero recomendó mayor limpieza en la técnica y en los traslados.

“Me gustó mucho la musicalidad, pero tienen que tratar de ser limpios en la técnica y los traslados. Tienen que mantener el papel durante toda la presentación. Hacen un buen equipo, pero pueden mejorar”, señaló.

“No encontré a Maluma como tal”

Gabriela Zegarra coincidió en que faltó un poco más de coquetería para acercarse al estilo de Maluma, aunque valoró que Nicol logró proyectar una imagen masculina sobre el escenario.

“No encontré a Maluma como tal, porque él es más coqueto. Tal vez faltó un poco, pero sí parecías un varón. En el tema del lip sync se nota que trabajaste, y el equipo se vio cómodo”, expresó.

En tanto, Quimey del Río calificó la presentación como un buen trabajo, pero observó que hizo falta mayor seducción y musicalidad.

“Para mí faltó un poco más en el tema de la seducción. Había muchos movimientos, pero hizo falta un poco de musicalidad”, indicó.

Nicol: “Es primera vez que hago de hombre”

Tras su presentación, Nicol Salce reconoció que el reto fue complicado, especialmente por tratarse de su primera interpretación masculina dentro de la competencia.

“Fue difícil, es complicado. Es la primera vez que hago de hombre y cuesta un poco”, expresó.

Finalmente, se conoció el puntaje parcial del equipo, sin contar el voto secreto de Gabriela Zegarra. Nicol Salce y la Academia One Beat obtuvieron 5.3 puntos.

La gala continúa con más presentaciones en una noche clave para la competencia.

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