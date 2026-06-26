Esta noche, la pista se prende con Alejandro Pinedo, Nicol Salce y Marianella Molina

La emoción, la tensión y el espectáculo se apoderan esta noche de La Gran Batalla Superstars, que llega con una gala especial marcada por una temática que promete sorprender al público: género invertido.

En esta nueva jornada, los participantes deberán demostrar versatilidad, fuerza escénica y capacidad de adaptación para conquistar al jurado y al público desde el escenario.

Esta noche se presentan:

Alejandro Pinedo y Suri Academy

Nicol Salce y la Academia One Beat

Marianella Molina y la Academia Fusion Dance

Pero la gala no solo estará cargada de baile y espectáculo. También será una noche decisiva para la competencia.

Uno de los momentos más esperados será la revelación del voto secreto de Gabriela Zegarra, que podría cambiar el panorama de la semana y mover la tabla de posiciones.

Además, Marianella Molina y su equipo harán uso de su beneficio, una decisión clave que les permitirá definir qué equipo pasará directamente a la gala de eliminación.

Ese equipo se sumará al que obtenga el puntaje menor de la semana, aumentando la tensión entre los participantes y dejando abierta la expectativa sobre quiénes quedarán en zona de riesgo.

Con presentaciones cargadas de energía, una temática especial y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la competencia, La Gran Batalla Superstars promete una noche imperdible.

La cita es hoy, en horario especial, a las 22:40.

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