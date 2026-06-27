Por decisión del jurado y del equipo de Marianella, Guadalupe y Sebastián irán a eliminación

La tensión se apoderó de La Gran Batalla Superstars tras una de las decisiones más inesperadas de la semana.

Luego de la gala de presentaciones de este viernes, finalmente se reveló el voto secreto que Gabriela Zegarra realizó a lo largo de la semana para cada uno de los equipos. Con esa calificación, se definió la tabla de posiciones y también el panorama rumbo a la próxima gala de eliminación.

La gran sorpresa fue que Sebastián Moreno y la academia YDC se ubicaron en el primer lugar con un puntaje de 6.5, convirtiéndose en el equipo mejor puntuado de la semana.

Sin embargo, eso no fue suficiente para quedar fuera de peligro.

Los mejores puntajes de la semana

Tras conocerse la votación de Gabriela Zegarra, Sebastián Moreno y YDC quedaron en lo más alto de la tabla.

Detrás de ellos, con 6.3, se ubicaron tres equipos:

La Sabrosa con Un1ty

Marianella Molina con Fusion Dance

Oriana Arredondo con Elite Dance

La competencia quedó ajustada en la parte alta, con varios equipos separados por una mínima diferencia.

Guadalupe Núñez, primera nominada

En el otro extremo de la tabla quedó Guadalupe Núñez y la academia New Dance, quienes obtuvieron el puntaje más bajo de la semana con 3.5.

Con ese resultado, el equipo se convirtió automáticamente en el primer nominado a la gala de eliminación.

Hasta ese momento, todo parecía seguir el curso normal de la competencia: el equipo con menor puntaje debía defender su permanencia.

Pero la noche aún tenía guardada una sorpresa mayor.

Marianella usó su beneficio y apuntó al líder

El momento más polémico llegó cuando Marianella Molina y Fusion Dance hicieron uso del beneficio que habían ganado el pasado lunes: elegir a un equipo para enviarlo directamente a eliminación.

Tras analizar la situación y tomar la decisión en consenso, Marianella y su equipo definieron que Sebastián Moreno y la academia YDC fueran los nominados.

La decisión cayó como una bomba dentro de la competencia, ya que Sebastián no solo no estaba entre los peores puntajes, sino que había terminado como el mejor puntuado de toda la semana.

De esa forma, el equipo líder de la tabla pasó de estar en la cima a quedar en zona de riesgo.

Una gala explosiva para el lunes

Ahora, el próximo lunes se vivirá una gala de eliminación cargada de tensión.

Sebastián Moreno y la academia YDC deberán enfrentar a Guadalupe Núñez y la academia New Dance para defender su continuidad dentro de la competencia.

El cruce promete ser uno de los más comentados de la temporada: por un lado, el equipo con menor puntaje de la semana; por el otro, el equipo que lideró la tabla, pero fue enviado a eliminación por decisión estratégica de Marianella y su academia.

La competencia entra en una etapa cada vez más intensa, donde ya no basta con tener buen puntaje. Ahora también pesan los beneficios, las estrategias y las decisiones que pueden cambiarlo todo.

El lunes, uno de estos equipos quedará contra las cuerdas.

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