“No estoy muy contento”: el jurado fue duro con Alejandro Pinedo

La última noche de la temática de género invertido en La Gran Batalla Superstars cerró con una presentación que generó sorpresa, expectativa y también varias críticas del jurado.

El último participante en subir al escenario fue Alejandro Pinedo, acompañado por Suri Academy, quienes asumieron el reto de interpretar a Thalía con la canción “A quién le importa”.

La puesta en escena llamó la atención desde el inicio, principalmente por el desafío que significaba para Alejandro asumir un personaje femenino, trabajar una actitud distinta y sostener la interpretación durante toda la presentación.

Sin embargo, aunque el esfuerzo fue reconocido, el jurado dejó claro que la propuesta no terminó de convencer por completo.

“Te animaste a hacerlo”

Gabriela Zegarra destacó la valentía de Alejandro al enfrentar un reto complejo y valoró que haya intentado mantenerse dentro del personaje.

“Se notaba que te costó, pero te animaste a hacerlo. Me gustó que te hayas animado, trataste de no salir del personaje”, señaló la jurado.

También remarcó que el equipo lo acompañó durante la presentación y que, pese a las dificultades, hubo una intención clara de sacar adelante la puesta en escena.

Esfuerzo, pero falta de energía

Quimey del Río reconoció el esfuerzo de Alejandro, aunque observó que todavía falta trabajo para alcanzar con más claridad los movimientos femeninos que exigía la temática.

El juez destacó algunos movimientos y el lipsync, pero señaló que al inicio le costó entrar en personaje y que la energía tuvo momentos irregulares.

“Se vio el esfuerzo. Falta todavía trabajo para llegar a los movimientos de las mujeres. Sentí que al inicio te costó entrar un poquito. La energía se notaba en falta, y se entiende por la complejidad”, comentó.

A pesar de las observaciones, Quimey consideró que Alejandro logró dar una buena presentación dentro de un reto difícil.

Tito Larenti fue el más duro

Una de las críticas más fuertes llegó de Tito Larenti, quien fue directo al señalar que, a esta altura de la competencia, los detalles ya deben estar mejor trabajados.

El juez cuestionó el lipsync, la construcción del personaje y la falta de una Thalía claramente reconocible sobre el escenario.

“Honestamente, tu lipsync hubo poco. Además, una Thalía no estuvo claramente y vas a tener que trabajar mucho los personajes, porque es una parte muy esencial”, afirmó.

Tito también apuntó contra la puesta en escena del equipo, señalando que la coreografía se vio simplificada, con muchos desplazamientos caminados y una sensación más cercana a pasarela que a una propuesta de mayor exigencia.

“No estoy muy contento con lo que he visto”, sentenció.

Elka Meyer también realizó observaciones sobre la técnica y el uso de ciertos estilos dentro de la presentación.

La jurado explicó que, aunque entendía la dificultad del reto, algunos pasos y recursos debían ejecutarse con mayor precisión para que la propuesta no se viera simplemente caminada.

“Entiendo el contexto, pero algunas técnicas y pasos tienen que ser bien utilizados para que no parezca caminado. Tengan cuidado con usar estilos que todavía no conocen bien”, indicó.

Aun así, Elka dejó un mensaje de aprendizaje y recordó que, aunque no siempre todo sale como uno quiere, la competencia también es una oportunidad para crecer.

Alejandro admite que fue un reto grande

Tras recibir las devoluciones, Alejandro Pinedo reconoció que la presentación fue uno de los retos más grandes que le tocó enfrentar dentro de la competencia.

“Ha sido un reto muy grande. Lo he disfrutado y me ha costado mucho. He tratado de divertirme. Tenemos que trabajar mucho más”, expresó.

La coach del equipo también admitió que hizo falta más trabajo y se comprometió a seguir reforzando la preparación para las próximas presentaciones.

Puntaje y zona de riesgo

Finalmente, se conoció el puntaje del equipo: 3.7.

Con esa calificación, Alejandro Pinedo y Suri Academy quedaron en zona de riesgo, cerrando la gala de género invertido con una presentación que sorprendió, pero que también dejó muchas tareas pendientes.

La noche terminó con una conclusión clara: hubo valentía, hubo esfuerzo y hubo intención, pero para el jurado no alcanzó. A esta altura de la competencia, interpretar ya no es solo animarse; también es convencer.

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