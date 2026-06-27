Marianella Molina gustó, pero el jurado pidió más barrio a Fusion Dance

La segunda participante en subir al escenario de La Gran Batalla Superstars fue Marianella Molina, acompañada por la Academia Fusion Dance, en la última noche de la temática de género invertido.

Marianella asumió el reto de interpretar a Ke Personajes con la canción “Oye Mujer”, una propuesta que fue bien recibida por los jueces y que logró destacar por la seguridad, la preparación y la caracterización de la participante.

La presentación recibió elogios por el trabajo individual de Marianella, aunque el jurado también hizo observaciones al equipo, principalmente en la necesidad de transmitir más alegría, barrio y conexión con el estilo musical.

El jurado elogió la caracterización de Marianella

Tito Larenti destacó el trabajo de Marianella y aseguró que logró encontrar varios elementos del artista interpretado.

“Sacaste muchas cosas de Ke Personajes, yo te encontré bastante varonil. A mí me gustó mucho tu presentación, te preparaste con la letra y los gestos. Estás haciendo un gran trabajo”, expresó.

Sin embargo, observó que el equipo no terminó de integrarse al estilo del ritmo.

“El equipo estaba muy estilizado. Me hubiera gustado un poco más de barrio. No digo que haya estado mal, fue bonito, pero no noté que fuera parte del equipo”, agregó.

Elka Meyer también valoró el desempeño de Marianella y resaltó que se notó el trabajo realizado durante los ensayos.

“A mí me gustó mucho Marianella, se nota que hay mucho trabajo”, indicó.

Sobre el equipo, recomendó interpretar más la letra de la canción y sumar mayor alegría al cuadro.

“Tal vez se debería interpretar un poco más la letra. Faltaba un poco de alegría y de barrio, pero no hubo mal trabajo. Sigan, a mí me gustó mucho”, señaló.

“Haces un buen trabajo”

Gabriela Zegarra elogió la presentación de Marianella, aunque consideró que faltó un poco más de coquetería en la interpretación.

“A mí me gustó mucho. Creo que faltó un poco de coquetear, y sé que ensayas todo el tiempo. Haces un buen trabajo”, comentó.

Por su parte, Quimey del Río destacó la consistencia de la participante dentro de la competencia.

“Estás siendo consistente en todo lo que haces hasta ahora. Se nota que trabajaste con los gestos. A ratos te vi medio perdida, pero no fue malo. Me gustó mucho la propuesta, muy buen trabajo”, expresó.

Marianella agradeció a su equipo

Tras recibir las devoluciones del jurado, Marianella Molina reconoció que fue un reto complejo, ya que era la primera vez que interpretaba un personaje masculino.

“Es la primera vez que hacía de hombre en todos estos años. Quiero agradecer a los chicos, le meten todo el tiempo. Gracias a los jueces”, manifestó.

Finalmente, Marianella Molina y la Academia Fusion Dance obtuvieron un puntaje promedio de 6, quedando a la espera del desarrollo de la gala y de las decisiones que marcarán el rumbo de la competencia.

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