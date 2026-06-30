“Descifraste la esencia”: jurado destaca presentación de Sebastián Moreno

La primera gala de eliminación de La Gran Batalla Superstars arrancó con fuerza, ritmo y mucha expectativa. El primer equipo en pisar el escenario fue Sebastián Moreno junto a la academia YDC, quienes defendieron su lugar en la competencia con una presentación inspirada en Celia Cruz.

El equipo interpretó la canción “Oye cómo va”, en una puesta en escena marcada por la energía, el color y el reto de adaptarse a la temática de género invertido.

La presentación fue bien recibida por los jueces, quienes destacaron la evolución del grupo y el trabajo realizado para mejorar la propuesta.

Buenas críticas del jurado

Durante la evaluación, Elka Meyer resaltó que el equipo mostró una mejoría respecto a su anterior presentación.

“Chicos, la verdad que, como la última vez, me gustó. Tuvieron la oportunidad de mejorarlo y estuvieron mucho más homogéneos, más iguales. Algunos detalles en los varones, pero estuvieron muy bien y Sebastián estuvo muy bien”, expresó la jurado.

Por su parte, Quimey del Río también valoró el desempeño de Sebastián Moreno y su conexión con el personaje.

“Sebastián, coincido en que descifraste la esencia de la artista y al final se te sintió mucho más entregado al personaje. Fue un buen trabajo”, señaló.

Sebastián habló del reto

Tras su presentación, Sebastián Moreno reconoció que uno de los mayores desafíos fue adaptar la rutina original a la temática de la noche.

“Lo más difícil para mí fue invertir la rutina marcada y ahora me dio la oportunidad de jugar un poquito más”, comentó el participante.

Con esta presentación, Sebastián Moreno y YDC abrieron una noche decisiva, en la que cada detalle cuenta para seguir en carrera dentro de La Gran Batalla Superstars.

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