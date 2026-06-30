Guadalupe Núñez emociona en la eliminación con el apoyo de su familia

La noche de eliminación de La Gran Batalla Superstars continuó con una presentación cargada de emoción. El segundo equipo en subir al escenario fue Guadalupe Núñez junto a la academia New Dance, quienes defendieron su permanencia en la competencia interpretando “Ave María”, de David Bisbal.

La famosa asumió el reto de representar al artista español dentro de la temática de género invertido, mostrando mayor seguridad, actitud y conexión con el personaje.

El jurado destacó el avance de Guadalupe en escena, aunque también realizó observaciones a los bailarines de la academia, señalando que todavía hay aspectos por mejorar en el trabajo grupal.

El jurado destacó la evolución de Guadalupe

Durante su evaluación, Tito Larenti resaltó que Guadalupe logró entender mejor lo que se le pedía en cuanto a interpretación y presencia escénica.

“Tanto te costaba hacer eso y girar, y ahora sí salió. Creo que pudiste entenderlo y pudieron dar con lo que nosotros exigíamos: algo del personaje. No tiene que ser a la perfección, pero tiene que haber algo del personaje. Hubo ese aire y espíritu del personaje. Guadalupe, lo hiciste muy bien”, expresó.

Sin embargo, el jurado también marcó observaciones para la academia New Dance.

“Ahora los chicos, los bailarines, les falta. Son los profesionales y hay mucho por trabajar todavía”, agregó Larenti.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró el esfuerzo de Guadalupe y destacó su preparación para esta gala decisiva.

“Me encantó. Creo que te esforzaste, yo sé que intentaste y practicaste mucho. Te sabías la letra y bailaste, y eso hay que destacar”, señaló.

Una noche especial para Guadalupe

Tras su presentación, Guadalupe Núñez compartió un momento emotivo al revelar que su familia llegó para acompañarla en esta noche de eliminación.

“Vino toda mi familia para apoyarme. Mi abuela me dijo que quería verme, y yo le dije que venga por si era mi último día”, expresó la participante.

Con emoción, entrega y el respaldo de sus seres queridos, Guadalupe Núñez y New Dance buscaron convencer al jurado y mantenerse dentro de La Gran Batalla Superstars.

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