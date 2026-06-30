“Me pusieron la piel de gallina”: jurado elogió la presentación final

La noche de eliminación de La Gran Batalla Superstars llegó a su momento más decisivo con una presentación conjunta entre Guadalupe Núñez y Sebastián Moreno, quienes se enfrentaron en la ronda final para defender su permanencia en la competencia.

Ambos participantes subieron al escenario para interpretar “Fuiste tú”, de Ricardo Arjona y Gaby Moreno, en una puesta en escena cargada de emoción, tensión y talento.

El reto estuvo enfocado principalmente en la interpretación y el lip sync, por lo que los jueces evaluaron no solo la ejecución escénica, sino también la capacidad de ambos famosos para mantenerse conectados con el personaje durante toda la presentación.

El jurado destacó la entrega de ambos

Durante la evaluación, Gabriela Zegarra resaltó la intensidad de la presentación y el desempeño escénico de Sebastián Moreno.

“Qué interesante fue, no sabía a quién mirar. Sebastián, tenías muchos movimientos, estuvo muy bien”, señaló.

Por su parte, Quimey del Río valoró el trabajo de ambos participantes, aunque hizo una observación importante sobre la continuidad interpretativa.

“Estuvo bien, pero cuando cantaba el otro salían de personaje. Los dos lo hicieron. Los momentos de espera deben ser en personaje”, indicó.

Tito Larenti destacó especialmente el crecimiento de Guadalupe Núñez en esta última presentación.

“Me sorprendiste mucho, Guadalupe. Los dos hicieron buen trabajo”, expresó.

Finalmente, Elka Meyer cerró la evaluación con una devolución emotiva.

“Sí, me encantó. Me pusieron la piel de gallina y me gustó. Felicidades”, afirmó.

Una ronda cargada de emoción

La presentación conjunta marcó uno de los momentos más intensos de la noche, ya que Guadalupe Núñez y Sebastián Moreno demostraron todo su talento en una gala donde cada detalle podía definir su continuidad en La Gran Batalla Superstars.

Con “Fuiste tú”, ambos famosos dejaron una presentación emotiva, defendieron su lugar en la competencia y recibieron comentarios positivos del jurado, aunque también con observaciones puntuales para seguir creciendo sobre el escenario.

Mira la programación en Red Uno Play