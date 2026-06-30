Guadalupe Núñez y New Dance se despiden de La Gran Batalla Superstars

La primera noche de eliminación de La Gran Batalla Superstars estuvo marcada por la emoción, el talento y el respaldo de la gente. Tras las presentaciones individuales y el duelo final, Guadalupe Núñez y la academia New Dance quedaron eliminadas de la competencia.

De acuerdo con los resultados anunciados en la gala, Guadalupe Núñez y New Dance obtuvieron el 28% de la votación, mientras que el público mostró mayor apoyo hacia Sebastián Moreno y la academia YDC, quienes alcanzaron el 78% y lograron asegurar su permanencia en el programa.

El público respaldó a Sebastián y YDC

Sebastián Moreno y la academia YDC consiguieron mantenerse en competencia luego de una noche intensa, en la que defendieron su lugar con energía, actitud y una presentación que fue bien recibida por el jurado.

El apoyo del público terminó siendo decisivo para que el equipo continúe en La Gran Batalla Superstars y siga avanzando en busca de nuevas presentaciones.

Guadalupe agradeció a su equipo

Tras conocerse el resultado, Guadalupe Núñez brindó un mensaje de agradecimiento y reconocimiento hacia la academia New Dance, destacando el compromiso, la entrega y la profesionalidad del equipo con el que le tocó trabajar.

La famosa resaltó el acompañamiento de sus bailarines durante esta etapa de la competencia y valoró el esfuerzo que realizaron para enfrentar cada reto sobre el escenario.

Aunque su participación llegó a su fin, Guadalupe se despidió con gratitud y emoción, dejando un mensaje de apoyo para su equipo y para quienes la acompañaron durante su paso por el programa.

Con este resultado, Sebastián Moreno y la academia YDC continúan en competencia, mientras que Guadalupe Núñez y New Dance cierran su participación en una noche que dejó momentos de tensión, cariño del público y muchas emociones.

Mira la programación en Red Uno Play