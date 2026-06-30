TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
La gran batalla

Guadalupe Núñez y New Dance se despiden de La Gran Batalla Superstars

Guadalupe Núñez y la academia New Dance quedaron eliminadas de La Gran Batalla Superstars, mientras que Sebastián Moreno y la academia YDC lograron continuar en competencia gracias al respaldo del público.

Red Uno de Bolivia

29/06/2026 21:56

Agregar Reduno en
Guadalupe Núñez y New Dance se despiden de La Gran Batalla Superstars
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La primera noche de eliminación de La Gran Batalla Superstars estuvo marcada por la emoción, el talento y el respaldo de la gente. Tras las presentaciones individuales y el duelo final, Guadalupe Núñez y la academia New Dance quedaron eliminadas de la competencia.

De acuerdo con los resultados anunciados en la gala, Guadalupe Núñez y New Dance obtuvieron el 28% de la votación, mientras que el público mostró mayor apoyo hacia Sebastián Moreno y la academia YDC, quienes alcanzaron el 78% y lograron asegurar su permanencia en el programa.

El público respaldó a Sebastián y YDC

Sebastián Moreno y la academia YDC consiguieron mantenerse en competencia luego de una noche intensa, en la que defendieron su lugar con energía, actitud y una presentación que fue bien recibida por el jurado.

El apoyo del público terminó siendo decisivo para que el equipo continúe en La Gran Batalla Superstars y siga avanzando en busca de nuevas presentaciones.

Guadalupe agradeció a su equipo

Tras conocerse el resultado, Guadalupe Núñez brindó un mensaje de agradecimiento y reconocimiento hacia la academia New Dance, destacando el compromiso, la entrega y la profesionalidad del equipo con el que le tocó trabajar.

La famosa resaltó el acompañamiento de sus bailarines durante esta etapa de la competencia y valoró el esfuerzo que realizaron para enfrentar cada reto sobre el escenario.

Aunque su participación llegó a su fin, Guadalupe se despidió con gratitud y emoción, dejando un mensaje de apoyo para su equipo y para quienes la acompañaron durante su paso por el programa.

Con este resultado, Sebastián Moreno y la academia YDC continúan en competencia, mientras que Guadalupe Núñez y New Dance cierran su participación en una noche que dejó momentos de tensión, cariño del público y muchas emociones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD