Guadalupe Núñez y New Dance se despiden de La Gran Batalla Superstars

Guadalupe Núñez y la academia New Dance quedaron eliminadas de La Gran Batalla Superstars, mientras que Sebastián Moreno y la academia YDC lograron continuar en competencia gracias al respaldo del público.
29/06/2026 21:56
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La primera noche de eliminación de La Gran Batalla Superstars estuvo marcada por la emoción, el talento y el respaldo de la gente. Tras las presentaciones individuales y el duelo final, Guadalupe Núñez y la academia New Dance quedaron eliminadas de la competencia.
De acuerdo con los resultados anunciados en la gala, Guadalupe Núñez y New Dance obtuvieron el 28% de la votación, mientras que el público mostró mayor apoyo hacia Sebastián Moreno y la academia YDC, quienes alcanzaron el 78% y lograron asegurar su permanencia en el programa.
El público respaldó a Sebastián y YDC
Sebastián Moreno y la academia YDC consiguieron mantenerse en competencia luego de una noche intensa, en la que defendieron su lugar con energía, actitud y una presentación que fue bien recibida por el jurado.
El apoyo del público terminó siendo decisivo para que el equipo continúe en La Gran Batalla Superstars y siga avanzando en busca de nuevas presentaciones.
Guadalupe agradeció a su equipo
Tras conocerse el resultado, Guadalupe Núñez brindó un mensaje de agradecimiento y reconocimiento hacia la academia New Dance, destacando el compromiso, la entrega y la profesionalidad del equipo con el que le tocó trabajar.
La famosa resaltó el acompañamiento de sus bailarines durante esta etapa de la competencia y valoró el esfuerzo que realizaron para enfrentar cada reto sobre el escenario.
Aunque su participación llegó a su fin, Guadalupe se despidió con gratitud y emoción, dejando un mensaje de apoyo para su equipo y para quienes la acompañaron durante su paso por el programa.
Con este resultado, Sebastián Moreno y la academia YDC continúan en competencia, mientras que Guadalupe Núñez y New Dance cierran su participación en una noche que dejó momentos de tensión, cariño del público y muchas emociones.
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