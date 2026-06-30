Así estará el clima este martes: revisa las temperaturas en tu ciudad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 30 de junio una jornada con cielos entre nubosos y poco nubosos en gran parte del país, sin probabilidad de lluvias. En el occidente persistirán las temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día, mientras que en los valles y el oriente se esperan condiciones más cálidas.

Occidente

En el occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos, pero con temperaturas bajo cero.

La Paz tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 20°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -3°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -3°C y 17°C.

Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 18°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles presentará una jornada con cielos un poco nubosos en su mayoría y temperaturas que continúan ascendiendo.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 10°C y 29°C.

Sucre tendrá un cielo poco nuboso, alcanzando valores entre 7°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 7°C a los 22°C.

Oriente

En el oriente boliviano, se prevé una jornada nubosa que mantiene temperaturas templadas y cálidas.

Santa Cruz tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 15°C y 24°C.

Trinidad prevé cielos nubosos y una mínima de 18°C con una máxima de 31°C y sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 34°C.

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