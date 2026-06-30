Gobernación de Santa Cruz declara tres días de duelo departamental por la muerte del capitán Runy Callaú

La Gobernación de Santa Cruz decretó tres días de duelo departamental, sin suspensión de actividades, en homenaje al capitán Runy Elvio Callaú Monasterio, cuyo fallecimiento generó muestras de pesar de instituciones y autoridades del departamento.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, promulgó el Decreto Departamental N.º 538, mediante el cual se establecen tres días hábiles continuos de duelo departamental, sin suspensión de actividades, en memoria del capitán Runy Elvio Callaú Monasterio.

La medida fue anunciada a través de las redes sociales oficiales de la Gobernación, donde se destacó el legado de quien fue calificado como un "notable cruceño" y un hombre que dedicó su vida al servicio.

"Se declara Duelo Departamental por un periodo de tres (3) días hábiles continuos, a partir de la promulgación del presente Decreto N° 538, sin suspensión de actividades, en memoria del notable y destacado Capitán Runy Elvio Callaú Monasterio, un hombre que hizo del servicio su propósito de vida y cuyo legado permanecerá como inspiración para las presentes y futuras generaciones", señala el decreto.

Las actividades continúan con normalidad

El duelo departamental no implica la paralización de actividades públicas ni privadas, por lo que las instituciones del departamento continuarán atendiendo con normalidad durante el periodo establecido por la Gobernación.

Familia confirma velatorio e inhumación

A través de una esquela difundida por sus familiares, se informó que la inhumación del capitán Runy Elvio Callaú Monasterio se realizará este martes 30 de junio, a las 16:00, en el Parque Jardín La Guardia, kilómetro 13.

Previamente, el velatorio se desarrolla en las Salas de Velación Las Misiones (Sala Manantial), donde familiares, amigos y allegados le brindan el último adiós.

Casi 40 años dedicados al rescate

Runy Callaú fue reconocido como uno de los principales referentes del rescate voluntario en Bolivia. Inició su labor en 1987 como voluntario del Grupo Pantera y, en 1993, fue cofundador del SARFAC Santa Cruz, institución que le otorgó el título honorífico de capitán.

Posteriormente fundó la Fundación de Salvamento y Rescate (FUNSAR), organización desde la que lideró innumerables operativos de búsqueda y rescate en incendios forestales, zonas selváticas, ríos y otros escenarios de emergencia, convirtiéndose en una figura emblemática del voluntariado en el país.

Además de su labor humanitaria, ejerció como diputado, manteniendo siempre un estrecho vínculo con las tareas de servicio y atención a la población.

En los últimos años, Callaú enfrentó una delicada situación de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en 2021, cuyas secuelas afectaron considerablemente su estado físico.

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