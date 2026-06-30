“Santa Cruz ha perdido a un gran hombre”: Alcalde cruceño llega a despedir a Runy Callaú

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, llegó la noche de este lunes al Salón Velatorio Las Misiones para rendir honores y darle el último adiós al capitán Runy Callaú. Durante su permanencia en el lugar, la autoridad municipal destacó profundamente la entrega y el valor del célebre rescatista.

Al respecto, Manuel Saavedra expresó: “Fue un cruceño muy valiente, que dedicó su vida a salvar otras vidas, dejó un gran legado, una familia que lo quiso muchísimo, hijos pequeños, una esposa que le manifestó su amor en las buenas, pero sobre todo en las malas, un ejemplo a seguir".

Asimismo, el burgomaestre añadió con pesar: "Y creo que Santa Cruz ha perdido un gran hombre, por eso estamos aquí para rendirle el último adiós; él inspiró a otros cruceños a salvar más vidas, a generar cuerpos de bomberos voluntarios, rescatistas”.

El emotivo retorno del héroe a su tierra natal

Estas muestras de respeto se dan luego de que el cuerpo sin vida del líder de la Fundación de Salvamento y Rescate (Funsar) fuera repatriado desde Brasil y arribara al Aeropuerto Internacional Viru Viru a las 4 de la tarde de hoy. En la terminal aérea, una emotiva comitiva conformada por familiares, amigos cercanos, bomberos y diversos grupos de emergencia lo recibió con los máximos honores antes de trasladarlo al segundo anillo y canal Cotoca para su velatorio.

La partida de Runy Callaú Monasterio ha dejado una profunda huella de luto en la sociedad cruceña, la cual recuerda con admiración sus casi cuatro décadas de dedicación ininterrumpida al servicio voluntario. El también exdiputado enfrentaba un delicado cuadro de salud debido a las secuelas de un Accidente Cerebrovascular (ACV) sufrido en 2021, motivo por el cual había viajado al vecino país junto a su esposa en busca de un tratamiento especializado.

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