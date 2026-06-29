Alargue o penales: qué pasa si un partido del Mundial termina igualado

Desde los dieciseisavos de final, cada partido del Mundial 2026 debe tener un ganador. Si hay empate en los 90 minutos, se jugará alargue; y si la igualdad continúa, el clasificado se definirá por penales.
29/06/2026 13:29
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La fase de eliminación directa del Mundial 2026 ya está en marcha y con ella aparece una de las preguntas más comunes entre los hinchas: ¿qué pasa si un partido de dieciseisavos de final termina empatado?
A diferencia de la fase de grupos, donde los equipos podían sumar un punto por empate, desde esta instancia ya no hay margen para la igualdad. Cada cruce debe definir obligatoriamente a un clasificado y a un eliminado.
Qué pasa si hay empate en los 90 minutos
Si un partido de dieciseisavos de final termina empatado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno.
En caso de que el empate se mantenga después del tiempo suplementario, el boleto a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penales.
Es decir, desde esta etapa del Mundial no existen empates definitivos: una selección avanza y la otra queda eliminada.
La fase de 16avos ya comenzó
Los dieciseisavos de final arrancaron este domingo 28 de junio con la victoria agónica de Canadá por 1-0 ante Sudáfrica. La segunda fase del torneo se extenderá hasta el viernes 3 de julio, cuando se conocerán todos los clasificados a octavos de final.
Fixture de los dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
Sudáfrica 0-1 Canadá
Lunes 29 de junio
13:00 - Brasil vs. Japón
16:30 - Alemania vs. Paraguay
21:00 - Países Bajos vs. Marruecos
Martes 30 de junio
13:00 - Costa de Marfil vs. Noruega
17:00 - Francia vs. Suecia
21:00 - México vs. Ecuador
Miércoles 1 de julio
12:00 - Inglaterra vs. República Democrática del Congo
16:00 - Bélgica vs. Senegal
20:00 - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Jueves 2 de julio
15:00 - España vs. Austria
19:00 - Portugal vs. Croacia
Viernes 3 de julio
14:00 - Australia vs. Egipto
18:00 - Argentina vs. Cabo Verde
21:30 - Colombia vs. Ghana
23:00 - Suiza vs. Argelia
Con esta regla, cada partido de la fase eliminatoria promete máxima tensión. Si no hay ganador en los 90 minutos, el drama seguirá en el alargue y, si hace falta, todo se resolverá desde los doce pasos.
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