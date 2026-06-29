Alargue o penales: qué pasa si un partido del Mundial termina igualado

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 ya está en marcha y con ella aparece una de las preguntas más comunes entre los hinchas: ¿qué pasa si un partido de dieciseisavos de final termina empatado?

A diferencia de la fase de grupos, donde los equipos podían sumar un punto por empate, desde esta instancia ya no hay margen para la igualdad. Cada cruce debe definir obligatoriamente a un clasificado y a un eliminado.

Qué pasa si hay empate en los 90 minutos

Si un partido de dieciseisavos de final termina empatado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno.

En caso de que el empate se mantenga después del tiempo suplementario, el boleto a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penales.

Es decir, desde esta etapa del Mundial no existen empates definitivos: una selección avanza y la otra queda eliminada.

La fase de 16avos ya comenzó

Los dieciseisavos de final arrancaron este domingo 28 de junio con la victoria agónica de Canadá por 1-0 ante Sudáfrica. La segunda fase del torneo se extenderá hasta el viernes 3 de julio, cuando se conocerán todos los clasificados a octavos de final.

Fixture de los dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

13:00 - Brasil vs. Japón

16:30 - Alemania vs. Paraguay

21:00 - Países Bajos vs. Marruecos

Martes 30 de junio

13:00 - Costa de Marfil vs. Noruega

17:00 - Francia vs. Suecia

21:00 - México vs. Ecuador

Miércoles 1 de julio

12:00 - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

16:00 - Bélgica vs. Senegal

20:00 - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

15:00 - España vs. Austria

19:00 - Portugal vs. Croacia

Viernes 3 de julio

14:00 - Australia vs. Egipto

18:00 - Argentina vs. Cabo Verde

21:30 - Colombia vs. Ghana

23:00 - Suiza vs. Argelia

Con esta regla, cada partido de la fase eliminatoria promete máxima tensión. Si no hay ganador en los 90 minutos, el drama seguirá en el alargue y, si hace falta, todo se resolverá desde los doce pasos.

Mira la programación en Red Uno Play