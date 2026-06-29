TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Alargue o penales: qué pasa si un partido del Mundial termina igualado

Desde los dieciseisavos de final, cada partido del Mundial 2026 debe tener un ganador. Si hay empate en los 90 minutos, se jugará alargue; y si la igualdad continúa, el clasificado se definirá por penales.

Red Uno de Bolivia

29/06/2026 13:29

Agregar Reduno en
Foto de referencia EFE.
Mundo

Escuchar esta nota

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 ya está en marcha y con ella aparece una de las preguntas más comunes entre los hinchas: ¿qué pasa si un partido de dieciseisavos de final termina empatado?

A diferencia de la fase de grupos, donde los equipos podían sumar un punto por empate, desde esta instancia ya no hay margen para la igualdad. Cada cruce debe definir obligatoriamente a un clasificado y a un eliminado.

Qué pasa si hay empate en los 90 minutos

Si un partido de dieciseisavos de final termina empatado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno.

En caso de que el empate se mantenga después del tiempo suplementario, el boleto a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penales.

Es decir, desde esta etapa del Mundial no existen empates definitivos: una selección avanza y la otra queda eliminada.

La fase de 16avos ya comenzó

Los dieciseisavos de final arrancaron este domingo 28 de junio con la victoria agónica de Canadá por 1-0 ante Sudáfrica. La segunda fase del torneo se extenderá hasta el viernes 3 de julio, cuando se conocerán todos los clasificados a octavos de final.

Fixture de los dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

  • 13:00 - Brasil vs. Japón

  • 16:30 - Alemania vs. Paraguay

  • 21:00 - Países Bajos vs. Marruecos

Martes 30 de junio

  • 13:00 - Costa de Marfil vs. Noruega

  • 17:00 - Francia vs. Suecia

  • 21:00 - México vs. Ecuador

Miércoles 1 de julio

  • 12:00 - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

  • 16:00 - Bélgica vs. Senegal

  • 20:00 - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

  • 15:00 - España vs. Austria

  • 19:00 - Portugal vs. Croacia

Viernes 3 de julio

  • 14:00 - Australia vs. Egipto

  • 18:00 - Argentina vs. Cabo Verde

  • 21:30 - Colombia vs. Ghana

  • 23:00 - Suiza vs. Argelia

Con esta regla, cada partido de la fase eliminatoria promete máxima tensión. Si no hay ganador en los 90 minutos, el drama seguirá en el alargue y, si hace falta, todo se resolverá desde los doce pasos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD