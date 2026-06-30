¡Atención! Así se cotiza el dólar paralelo en medio del nuevo régimen cambiario

El mercado paralelo de divisas continúa mostrando niveles elevados en la cotización del dólar, manteniéndose como una referencia clave para distintos sectores económicos, pese a los recientes ajustes en la política cambiaria.

Durante la última referencia disponible, el dólar paralelo se ubicó en Bs 9,93 para la compra y Bs 9,92 para la venta, luego de registrar oscilaciones a lo largo de la jornada entre Bs 9,93 y Bs 9,89. Estos movimientos reflejan leves variaciones intradía, aunque sin alterar la tendencia general de estabilidad en niveles altos.

Aunque este mercado opera fuera del sistema financiero regulado, sus valores siguen siendo utilizados por comerciantes, importadores y otros actores económicos como parámetro para la fijación de precios y decisiones comerciales.

Tipo de cambio oficial

En paralelo, el tipo de cambio oficial continúa ajustándose bajo el nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado recientemente por las autoridades económicas. En su segundo día de vigencia, el dólar oficial se situó en Bs 9,76, tras haber registrado Bs 9,73 en su primer día de aplicación.

El objetivo de esta nueva política es avanzar hacia una mayor unificación del mercado cambiario, reduciendo las distorsiones entre la cotización oficial y la del mercado paralelo, que históricamente han mostrado diferencias significativas.

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