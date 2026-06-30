Impactante video: familia logra salir antes de que colapse un muro por el sismo en Venezuela

Nuevos videos registrados por cámaras de seguridad siguen mostrando los dramáticos momentos que dejó el fuerte sismo en Venezuela. Uno de los registros más impactantes evidencia cómo una familia logró salir de su vivienda apenas segundos antes de que uno de los muros colapsara por la fuerza del movimiento.

En las imágenes se observa a dos hombres y una mujer abandonar apresuradamente la casa cuando la tierra comienza a temblar. Mientras avanzan por el patio en busca de un lugar seguro, uno de los muros de la vivienda se desploma detrás de ellos.

En medio del pánico, la mujer pierde el equilibrio y cae al suelo. Los dos hombres reaccionan de inmediato, la ayudan a levantarse y los tres permanecen abrazados durante algunos segundos mientras el sismo continúa sacudiendo la zona.

Una vez que el movimiento cesa, la familia retoma la marcha y se aleja rápidamente de la vivienda para resguardarse en un espacio abierto.

El video se ha viralizado en redes sociales y refleja la angustia y el temor que vivieron miles de personas durante el sismo, además de la importancia de evacuar con rapidez y mantener la calma ante este tipo de emergencias.

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