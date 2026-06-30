Hércules C-130 de la FAB traslada rescatistas bolivianos a Venezuela

La Fuerza Aérea Boliviana emprendió una misión humanitaria y de rescate con destino a la República de Venezuela, en coordinación con el Ministerio de Defensa, como parte del apoyo boliviano ante las recientes emergencias registradas en ese país.

La operación busca llevar asistencia, capacidades operativas y un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, afectado por situaciones de emergencia que demandan apoyo especializado.

Para el desarrollo de esta misión, la institución militar aérea dispuso una aeronave Hércules C-130, tripulada por 10 efectivos altamente capacitados, quienes estarán a cargo de garantizar el traslado seguro del personal y del equipamiento necesario.

Foto FAB.

Rescatistas especializados a bordo

Junto a la aeronave viajarán 20 rescatistas voluntarios especializados, quienes llevarán su equipo de trabajo para cumplir tareas de búsqueda, rescate y asistencia en territorio venezolano.

La FAB destacó que este despliegue refleja su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y su disposición permanente para contribuir en acciones de asistencia humanitaria, dentro y fuera del país.

Foto FAB.

Solidaridad entre pueblos

Con esta operación, Bolivia reafirma su compromiso de cooperación con naciones hermanas y fortalece los lazos de apoyo regional en momentos difíciles.

La misión también pone en evidencia el rol operativo de la Fuerza Aérea Boliviana, que hace posible el traslado oportuno de ayuda y personal especializado hacia zonas que requieren atención urgente.

Más allá del despliegue logístico, la misión representa un gesto de solidaridad, esperanza y acompañamiento para el pueblo venezolano.

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