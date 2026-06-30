¿Está Bolivia preparada para un gran terremoto? Esto advierte el Observatorio San Calixto

El director del Observatorio San Calixto, Gonzalo Antonio Fernández, informó que Bolivia mantiene una actividad sísmica moderada y que en los últimos meses no se registraron movimientos telúricos de magnitud que representen una situación de alarma para la población.

Explicó que la mayoría de los sismos registrados en el país alcanzan magnitudes entre 2 y 2,9 y se producen principalmente en el occidente boliviano, a profundidades superiores a los 100 kilómetros, por lo que generalmente son imperceptibles para la población.

La prevención es la principal herramienta

Fernández señaló que, si bien los terremotos no pueden predecirse, sus efectos pueden reducirse mediante la prevención y la preparación ciudadana.

En ese contexto, destacó el programa Educientistas, impulsado por el Observatorio San Calixto junto con la Sociedad de Ingenieros y otras instituciones, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y capacitar a la población sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo.

Como parte de esta iniciativa, se desarrolló una aplicación gratuita para dispositivos Android que funciona sin conexión a internet y guía a las familias en la elaboración de un plan de emergencia. La herramienta permite definir responsabilidades entre los integrantes del hogar, establecer puntos de encuentro y conocer las medidas de seguridad que deben aplicarse durante una evacuación.

Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca concentran el mayor riesgo

El especialista explicó que la sismicidad superficial, considerada la de mayor potencial destructivo, se concentra entre los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, donde ocurrió el terremoto de Aiquile.

Indicó que en estas regiones se desarrollan capacitaciones permanentes con autoridades municipales y voluntarios para fortalecer la gestión del riesgo. Asimismo, anunció la realización de un taller sobre amenaza sísmica en Cochabamba para continuar difundiendo medidas de prevención.

Bolivia cuenta con una norma de construcción sismorresistente

Fernández recordó que desde 2023 el país dispone de la Norma Sismo Resistente, elaborada de manera conjunta por instituciones públicas, universidades, la Sociedad de Ingenieros e investigadores especializados.

La normativa establece criterios obligatorios para el diseño y construcción de edificaciones capaces de soportar movimientos sísmicos, con el objetivo de reducir los daños materiales y proteger la vida de la población.

Recomiendan evaluar las viviendas y elaborar un plan familiar

El director del Observatorio recomendó a la ciudadanía conocer las características del terreno donde vive, verificar el estado estructural de sus viviendas y contar con un plan familiar de contingencia que permita actuar de forma organizada ante una emergencia.

Finalmente, aclaró que no existe evidencia científica concluyente que vincule el cambio climático con la ocurrencia de los sismos. Sin embargo, recordó que los terremotos presentan periodos de recurrencia, por lo que eventos destructivos pueden repetirse en una misma región, aunque actualmente no es posible predecir el momento en que ocurrirán.

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