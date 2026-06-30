¿Buscas cítricos? Estos son los precios en el Antiguo Mercado Abasto de Santa Cruz

Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, los cítricos comienzan a ganar protagonismo en los mercados. En el antiguo mercado Abasto, comerciantes aseguran que la oferta aumentó y los precios bajaron.

La mandarina y la naranja se comercializan 25 unidades por Bs 10. En el caso de la toronja o grey el precio es de 25 por Bs 15 y el limón para licuar se vende a 25 unidades por Bs 6.

"Sí están llegando normalmente los cítricos, como son de temporada. Están llegando la naranja, la mandarina, la lima, el limón, la toronja, todo lo que es cítrico", explicó una comerciante del centro de abasto.

Las ventas también muestran un comportamiento favorable debido al incremento del consumo durante la época de frío.

"Sí, están comprando más que todo los cítricos que ya es de temporada con este frío. Están llevando las naranjas, las mandarinas, las ventas igual están bien", afirmó.

En el recorrido por el mercado también se observó una amplia oferta de otras frutas. La manzana roja y la manzana verde se venden a cuatro unidades por Bs 10, al igual que las peras. Además, hay piñas y otros productos de temporada disponibles para los consumidores.

Los comerciantes esperan que la demanda de cítricos continúe en aumento durante las próximas semanas, impulsada por las bajas temperaturas y la búsqueda de alimentos ricos en vitamina C.

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